بالفيديو.. جماهير برشلونة تستقبل فريقًا إسرائيليًا بأعلام فلسطين

وجّه خاومي أسينس نائب في البرلمان الأوروبي عن حركة كومونس الكتالونية، انتقادا لاذعا لنادي برشلونة الذي خاض مباراته في الدوري الأوروبي لكرة السلة ضد مكابي تل أبيب الإسرائيلي رغم دعوات المقاطعة.

وتظاهر قرابة مئة شخص أمس أمام صالة بالاو قبل انطلاق المباراة في أجواء شديدة البرودة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات وصفوا خلالها إسرائيل بأنها "دولة تمارس جرائم الإبادة" وطالبوا بعدم إقامة المباراة وفق ما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وركّز أسينس انتقاداته على نادي برشلونة خلال كلمة ألقاها نيابة عن المتظاهرين، قال فيها "نريد فضح صمت برشلونة وتواطئه. إذا قررنا (إسبانيا) الانسحاب من مسابقة يوروفيجن، وإذا كنا نطالب بعدم مشاركة إسرائيل في النسخة المقبلة من طواف إسبانيا، فلماذا نتسامح مع مشاركة فرقها بالدوري الأوروبي؟".

وأضاف "كان بإمكان بلدية برشلونة أو حكومة كتالونيا المطالبة بطرد إسرائيل من الدوري الأوروبي، لكن برشلونة كناد مشارك لديه مسؤولية أكبر. إسبانيا قررت الانسحاب من يوروفيجن وربما يجب على برشلونة أن يفكر أيضا في الانسحاب من الدوري الأوروبي".

وتابع أسينس "إذا لم يفكر النادي في ذلك، كان بإمكانه على الأقل طرح النقاش داخل الدوري الأوروبي، لكنه لم يفعل. لقد سمح لمكابي باللعب بشكل طبيعي. صحيح أن المباراة ستُقام خلف أبواب مغلقة وهذا تغيير نعتبره جيدا وانتصار للضغط المجتمعي، لكنه ليس كافيا".

وعقب تصريحاته ردّد المتظاهرون شعارات "لا لدولة إسرائيل التي تمارس جرائم الإبادة"، "عار"، و"إسرائيل تقتل الأطفال".

وأُقيمت المباراة المذكورة أمس الثلاثاء دون حضور جماهيري، وفيها فاز برشلونة بنتيجة 93-83.