يتصدر المنتخب المغربي قائمة المرشحين للتتويج بلقب النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد اختتام مباريات الدور ثمن النهائي.

وأكمل منتخب كوت ديفوار عقد الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية بعد فوزه الكبير على نظيره منتخب بوركينا فاسو (3-0) في آخر مباريات دور الـ16.

حاسوب عملاق يتنبأ ببطل كأس الأمم الأفريقية 2025

ويملك المنتخب المغربي مستضيف البطولة الحظوظ الأوفر لنيل اللقب والتتويج بثاني ألقابه التاريخية في كأس الأمم الأفريقية، بنسبة تبلغ 22.74%، وفق توقعات حاسوب "أوبتا" العملاق.

وبلغ "أسود الأطلس" دور الثمانية بعد الفوز الصعب والشاق على تنزانيا بهدف وحيد سجله إبراهيم دياز نجم ريال مدريد، في الشوط الثاني.

وجاء المنتخب السنغالي -بطل النسخة ما قبل الماضية والذي تخطى عقبة السودان في ثمن النهائي- بالمركز الثاني في قائمة المرشحين بنسبة بلغت 16.98%.

أما منتخب الجزائر الذي عانى كثيرا قبل تحقيق الانتصار على الكونغو الديمقراطية (1-0)، والذي خرج من دور المجموعات في النسختين السابقتين، فقد جاء ثالثا.

لكن طريق "محاربي الصحراء" نحو اللقب لن يكون سهلا اعتبارا من الدور المقبل الذين سيواجهون فيه المنتخب النيجيري القوي، الذي يحتل المركز الرابع في قائمة المرشحين للقب وفق "أوبتا".

ويحتل المنتخب المصري حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة (7) المركز الخامس، أما منتخب كوت ديفوار -حامل اللقب- فقد حلّ سادسا، علما أن المنتخبين الكبيرين سيصطدمان ببعضهما البعض في الدور القادم.

وحسب أوبتا فإن آخر منتخبين في القائمة الكاميرون ومالي على التوالي، وهما "الأقل حظا" على حد وصف تعبير شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية.

وتاليا المنتخبات المرشحة للتتويج بكأس الأمم الأفريقية 2025 وفق أوبتا قبل انطلاق منافسات ربع النهائي:

المغرب: 22.74%.

السنغال: 16.98%.

الجزائر: 14.95%.

نيجيريا: 12.41%.

مصر: 12.34%.

كوت ديفوار: 8.80%.

الكاميرون: 6.75%.

مالي: 5.03%.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الدور ربع النهائي من النسخة الـ35 لكأس الأمم الأفريقية يومي الجمعة والسبت القادمين.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بتوقيت مكة المكرمة والدوحة: