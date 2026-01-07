ترف نجوم الكرة.. نيمار يحلق بـ"باتمان" ويُفجر نقاشا عن المال والشهرة

يستعرض نجم كرة القدم البرازيلي نيمار -بعيدا عن المستطيل الأخضر- جانبا آخر من حياته لا يقل إثارة عن المباريات، حيث تتقاطع أحلام الطفولة مع الثراء والشغف بعالم الخيال، في مشهد أشعل تفاعلا واسعا على المنصات الرقمية.

وفي أحدث ظهور له، نشر نيمار مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام، ظهر فيه إلى جانب سيارة "باتمان" الشهيرة، مرفقا بعبارة "الأحلام يمكن أن تتحقق"، في إشارة إلى اقتنائه هذه السيارة المستوحاة من عالم الرجل الوطواط، الذي طالما عبر عن حبه له في مناسبات مختلفة.

وارتبطت سيارة باتمان، التي يعرفها الصغار قبل الكبار، بذكريات الطفولة لدى أجيال كاملة، من أفلام الكرتون إلى الألعاب المصغرة التي تباهى بها كثيرون أمام أصدقائهم.

واستغرق تصنيع هذه النسخة تحديدا 3 سنوات، بمشاركة فريق من 50 شخصا، قبل نقلها من متحف سيارات قرب ساو باولو إلى مرآب نيمار الخاص.

ولكنها ليست مخصصة للسير على الطرقات العامة، لافتقارها إلى متطلبات السلامة، إذ صُمّمت لتكون قطعة فنية واستعراضية أكثر من كونها وسيلة نقل.

ولم تقتصر مقتنيات نيمار اللافتة على سيارة باتمان، إذ عرض أيضا صورا لمروحية "باتكوبتر" تُقدّر قيمتها بنحو 14 مليون دولار، إلى جانب طائرة خاصة من طراز "داسو فالكون" تُقدر بحوالي 50 مليون دولار.

ومع إضافة سيارة باتمان، تتجاوز قيمة هذا الجزء من مقتنياته 65 مليون دولار. كما يمتلك النجم البرازيلي مجموعة واسعة من السيارات الفاخرة، من بينها رولز رويس وبنتلي وأستون مارتن ولامبورغيني ومرسيدس ومازاراتي.

تفاعل واسع

وفجر هذا النمط من الحياة خارج الملاعب نقاشا واسعا بين المغردين، رصد برنامج "شبكات" في حلقة (2026/1/7) جانبا منه.

ورأى فرهاد في قصة نيمار ردا مباشرا على مقولة شائعة، معتبرا أن كرة القدم كانت السبب الرئيس في وصول اللاعب إلى هذه المكانة المالية.

أكذب مقولة على وجه الأرض "كرة القدم لن يطعمك الخبز" نيمار لولا كرة القدم ما وصل لهذا. بواسطة فرهاد

في المقابل، تساءل إبراهيم بنبرة نقدية عن مبررات امتلاك لاعب كرة قدم لهذه الثروة، مقارنا ذلك بإنجازات أصحاب المهن العلمية.

ماهي إنجازات لاعب كرة قدم لكسب هذه الثروة هل هو عالم "إنسان يجري وراء كل هواء"؟ بواسطة إبراهيم

أما حسن فاختار مقاربة إنسانية، معتبرا أن الانتقال المفاجئ من الفقر إلى الشهرة والثراء يجعل إدراك الواقع أمرا بالغ الصعوبة.

صعبة على الإنسان الإدراك من ينتقل من الفقر إلى الشهرة والثراء يكون صعب إدراك واقعه. بواسطة حسن

وانتقد محمد تركيز نيمار -في رأيه- على الاستعراض أكثر من الأداء، معتبرا أن ذلك انعكس سلبا على مسيرته الكروية وتراجع مستواه.

نيمار للأسف من اللاعبين بركزوا على الشو (الظهور الإعلامي) أكثر من الأداء وهذا اللي خلا مسيرته الكروية تتأثر بهالهدف عشان هيك مستواه من نازل إلى أنزل. بواسطة محمد

أما مهند فقد لجأ إلى السخرية، متوقعا أن يضطر اللاعب إلى بيع السيارة مستقبلا بسبب كلفة تشغيلها.

عطيه (امنحه) بس عامين راح يضطر يبيعها لأنه رح يبطل يملك ثمن الوقود ليسوقها. بواسطة مهند

ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع عودة نيمار إلى ناديه الأم سانتوس، بعد تجربة مع باريس سان جيرمان الفرنسي ثم الهلال السعودي، إذ أعلن النادي البرازيلي مؤخرا التوصل إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب لموسم جديد.