تألق دياز ونجل زيدان.. أبرز أرقام وإحصائيات كأس أمم أفريقيا بالمغرب

مع إسدال الستار على مباريات الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم بالمغرب، بدأت المنتخبات المتأهلة التجهيز للمواجهات الصعبة المقبلة وسط آمال كبيرة في العبور إلى نصف النهائي.

وسيبدأ الصدام المرتقب الجمعة المقبلة عندما يلتقي منتخب مالي نظيره السنغالي الفائز بلقب البطولة في نسختها قبل الماضية عام 2021، تعقبها المواجهة الثانية بين منتخب المغرب، المضيف، والكاميرون.

وفي اليوم التالي، ستواجه الجزائر نيجيريا في مباراة بين اثنين من أفضل الفرق أداء في البطولة حتى الآن، بينما ستواجه مصر، الأكثر تتويجاً باللقب، كوت ديفوار، حامل لقب النسخة الماضية 2023.

أبرز أرقام وإحصائيات كأس أمم أفريقيا

لا مفاجآت في البطولة وبنظرة سريعة على البطولة حتى الآن يتضح أن المنتخبات الثمانية الأعلى تصنيفاً في البطولة وفقاً لتصنيف الفيفا العالمي وقت إجراء القرعة، هي التي تأهلت بالفعل إلى ربع النهائي.

وعلى عكس النسخ السابقة، لم تشهد البطولة أي مفاجآت غير متوقعة، حيث استعرضت الفرق العريقة قوتها، لذا تبدو كل مباراة في ربع النهائي بمثابة مواجهة بين عمالقة القارة، وسيكون من الصعب التكهن بنتيجتها.

هجوم نيجيريا الأقوى

نيجيريا الأقوى هجومياً وبحساب الأرقام، تتصدر نيجيريا قائمة المنتخبات الأقوى هجومياً برصيد 12 هدفاً في مبارياتها الأربع حتى الآن، ما يجعلها منافسة حقيقية على اللقب بفضل قوتها الهجومية في الثلث الأخير من الملعب.

ويملك منتخب "النسور الخضر" أفضل لاعبَين في إفريقيا عامي 2023 و2024 وهما فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان، ومعهما أليكس إيوبي في خط الوسط، ما يشكل مثلثاً هجومياً رهيباً لدفاعات المنافسين.

وتأتي السنغال في المركز الثاني كقوة هجومية برصيد 10 أهداف، وهي الفريق الوحيد الآخر الذي وصل إلى خانة العشرات، أما مالي فهي الأقل تسجيلاً للأهداف بين المتأهلين إلى ربع النهائي، بثلاثة أهداف فقط في أربع مباريات.

الرقم القياسي في الأهداف

الاقتراب من الرقم القياسي لعدد الأهداف البطولة شهدت حتى الآن تسجيل 109 هدفٍ في 44 مباراة، بمعدل 2.48 هدفاً في المباراة الواحدة، وهذا يؤهلها لتحطيم الرقم القياسي البالغ 119 هدفاً سجلت في البطولة كاملة عام 2023 (بمعدل 2.29 هدفاً في المباراة).

وإذا ما تم تسجيل 11 هدفاً إضافياً في المباريات الثماني المتبقية بالأدوار الإقصائية وهو أمر متوقع، فسيحطم هذا الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في تاريخ البطولة.

منتخب مالي دون فوز ينفرد منتخب مالي بأمر استثنائي، وهو أنه لم يحقق أي فوز في البطولة حتى الآن، بعد أن وصل إلى ربع النهائي عقب أربعة تعادلات، وقد صرح المدرب توم سانتفيت، بعد فوزهم على تونس بركلات الترجيح في دور الـ16، ربما على سبيل المزاح، بأن فريقه قد يحرز اللقب دون الفوز في أي مباراة.

تألق دياز ونجل زيدان

إبراهيم دياز نسخة استثنائية أصبح إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني، أول لاعب مغربي يسجل في أربع مباريات متتالية في كأس الأمم الأفريقية، وذلك في فوز فريقه على تنزانيا في دور الـ16.

كما أنه الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في نهائيات قارية واحدة، ويتأخر الآن بهدفَين فقط عن الهداف التاريخي للمغرب، أحمد فراس (ستة أهداف). ولم يظهر المنتخب المغربي غزارة تهديفية، وكان دياز، إلى جانب أيوب الكعبي، المصدر الوحيد للأهداف لأصحاب الأرض، وهما اللاعبان الوحيدان اللذان هزا الشباك بعد أربع مباريات.

تألق أديمولا لوكمان قدم النجم النيجيري أديمولا لوكمان أداءً مذهلاً بمساهمته في سبعة أهداف خلال أربع مباريات، إذ سجل ثلاثة أهداف بنفسه وقدم أربع تمريرات حاسمة، ما يجعله مرشحاً قوياً لجائزة أفضل لاعب في البطولة في هذه المرحلة.

لوكا زيدان وشباك نظيفة لم يتلق لوكا زيدان، حارس مرمى الجزائر، طوال ما يقارب خمس ساعات من مباريات كأس الأمم الإفريقية أي هدف خلال المباريات الثلاث التي خاضها.

والهدف الوحيد الذي استقبلته شباك الجزائر، جاء في فوزها 3-1 على غينيا الاستوائية في مباراتها الأخيرة ضمن دور المجموعات، حين جلس زيدان بديلاً بعد أن ضمن الجزائريون صدارة المجموعة.