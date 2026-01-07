3 خطوات تفصل موهبة الأهلي عن برشلونة

أكدت تقارير صحفية مصرية أن صفقة انتقال المهاجم الواعد حمزة عبد الكريم (18 عامًا) إلى نادي برشلونة الإسباني باتت في مراحلها النهائية، بعد توصل نادي الأهلي المصري إلى اتفاق مع النادي الكتالوني يقضي بإعارة اللاعب مع خيار شراء.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلا عن وسائل الإعلام المصرية أن الاتفاق يتضمن خيار شراء بقيمة 1.5 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات قد ترفع قيمة الصفقة إلى 5 ملايين يورو، فضلًا عن حصول الأهلي على 15% من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب.

شروط إتمام الصفقة

وأضاف أن هناك ثلاثة شروط أساسية يجب حسمها قبل إتمام الصفقة وهي:

سيقوم حمزة عبد الكريم بتمديد عقده مع الأهلي لموسم إضافي واحد قبل الرحيل إلى برشلونة، بعدما كان النادي المصري يفضل تمديد العقد لأربعة مواسم لضمان مستقبل اللاعب إن لم يُفعّل خيار الشراء، إلا أن الطرفين استقرا في النهاية على تمديد قصير.

كما يعتزم اللاعب تصوير مقطع فيديو وداعي يوجه فيه الشكر لإدارة الأهلي على سنوات التكوين والدعم التي تلقاها داخل النادي، في خطوة لاقت إشادة كبيرة داخل الأوساط الرياضية المصرية.

خيار الشراء سيصبح إلزاميًا إن خاض حمزة عبد الكريم خمس مباريات مع برشلونة أتلتيك، وهو شرط مرجح تحققه في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الخط الهجومي للفريق الرديف.

ويبدو أن كل المؤشرات تسير نحو ارتداء حمزة عبد الكريم للقميص الأزرق والأحمر قريبًا، في صفقة تعكس ثقة برشلونة في موهبة هجومية صاعدة قادمة من الكرة المصرية.