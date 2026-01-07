بالفيديو.. هل تدخل محرز لإقناع مدرب الجزائر بإشراك بولبينة ضد الكونغو؟

خطف قائد المنتخب الجزائري رياض محرز الأضواء في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما وقف إلى جانب المدرب فلاديمير بيتكوفيتش لتقديم النصائح له وإعطاء التعليمات للاعبين.

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي محرز وهو يتحدث مع المدرب بيتكوفيتش فيما بدا أنه يطلب منه إشراك اللاعب عادل بولبينة، قبل أن يشارك الأخير بالفعل.

بولبينة ينقذ الجزائر

وخطف البديل بولبينة الأضواء بعدما قاد "محاربي الصحراء" لتجاوز عقبة الكونغو الديمقراطية، بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 119 بطريقة رائعة.

وانطلق بولبينة (22 عامًا) من الجهة اليسرى وراوغ وان بيساكا مدافع الكونغو الديمقراطية، ثم سدد كرة صاروخية ومقوسة استقرت في الشباك بالزاوية البعيدة لحارس المرمى.

ولم يكمل محرز المباراة، إذ تم استبداله في الدقيقة 70، وشوهد في مقطع الفيديو وهو يتحدث مع المدرب قبل إجراء التغييرات، ما دفع كثيرين إلى الاعتقاد بأنه أثر على بيتكوفيتش بإشراك بولبينة ورامز زروقي، الذين ساهما بالهدف تسجيلاً وصناعةً على التوالي.

هل تدخل محرز لإقناع مدرب الجزائر بإشراك بولبينة؟

لكن محرز أكد بعد المباراة في تصريحات صحفية أن المدرب بيتكوفيتش كان هو صاحب قرار إدخال الثنائي بولبينة وزروقي.

وقال محرز "لم أؤثر في قرار إدخاله، كان هذا اختيار المدرب. لكننا في الوقت نفسه نعمل على مساعدة اللاعبين الشباب وتوجيههم".

واعترف محرز بأن المنتخب الجزائري واجه صعوبات كبيرة في المباراة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه كان واثقا من فوز منتخب بلاده بالنظر إلى المستوى الذي قدمه اللاعبون.

وأضاف نجم أهلي جدة السعودي "كانت مباراة مغلقة ولم تكن سهلة. كانوا (الكونغو الديمقراطية) منظمين جيدًا. أعتقد أننا كان ينبغي أن نتحلى بمزيد من الصبر".

وختم محرز "الأهم أننا بقينا متماسكين، وأثناء المباراة كنا نعلم أنه إذا واصلنا على هذا النحو فستميل الكفة لصالحنا، وهذا ما حدث".

مباراة الجزائر ضد نيجيريا

وواصل "محاربو الصحراء" مغامرتهم بالنسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية بنجاح، ليضربوا موعدا ناريا مع نيجيريا في ربع النهائي، يوم السبت المقبل.

إعلان

ويسعى المنتخب الجزائري للتتويج بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1990 و2019، متسلّحا بإحصائية تاريخية.

ووصل الجزائريون إلى ربع النهائي في البطولة الحالية بعد فوزهم في المباريات الثلاث بدور المجموعات، وكذلك الانتصار في ثمن النهائي، وهو ما حدث تماما في النسختين المذكورتين اللتين انتهتا بتتويج "محاربي الصحراء" باللقب وفق ما ذكرت شبكة "آر إم سي سبورت" (RMC Sport) الفرنسية.