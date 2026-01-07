الوداد المغربي يضم بن يدر مهاجم فرنسا السابق

أعلن نادي الوداد ‍تعاقده مع وسام بن يدر مهاجم فرنسا السابق أمس الثلاثاء بعقد يمتد لمدة ستة أشهر ⁠مع الفريق المنافس في دوري المحترفين المغربي ​لكرة القدم.

وسينضم بن يدر (35 ‍عاما) إلى تشكيلة متصدر الدوري المغربي التي تضم لاعبين بارزين مثل حكيم زياش جناح ‍تشيلسي السابق ⁠ونور الدين أمرابط لاعب ملقة وهال سيتي الإنجليزي السابق.

وقال النادي المغربي في بيان "يعلن الوداد عن تعاقده مع وسام بن يدر بعقد يمتد لستة أشهر مع ​إمكانية التمديد لموسم واحد".

وسبق ‌للمهاجم صاحب الأصول التونسية خوض تجارب مع موناكو وإشبيلية وكانت آخر محطاته في تركيا مع ‌فريق صقاريا سبور.

وتوج بن يدر بجائزة هداف الدوري ‌الفرنسي مناصفة مع كيليان مبابي ⁠في موسم 2019-2020 الذي لم يكتمل بسبب جائحة كورونا. وخاض 19 مباراة دولية مع ‌فرنسا وساهم في التتويج ببطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2021.

ويتصدر الوداد الدوري وله ‍20 نقطة بعد ثماني جولات.