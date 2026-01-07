الهلال ضد الحزم في الدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة

سيكون فريق الهلال في مهمة سهلة نسبيًا من أجل تأمين تصدره لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) عندما يستقبل ضيفه الحزم، غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

وتبدو مهمة الهلال ليست صعبة في الحفاظ على الصدارة قياسًا بالفارق الكبير بينه وبين ضيفه، حيث يمتلك صاحب الأرض 32 نقطة وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة هذا الموسم.

في المقابل فإن الحزم فاز 3 مرات فقط ويحتل المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

وخسر الحزم في الجولة الماضية على أرضه ضد نيوم (1-2) بينما فاز الهلال خارج ملعبه على ضمك.

موعد مباراة الهلال ضد الحزم في الدوري السعودي

ستقام مباراة الهلال ضد الحزم في الجولة 14 من دوري روشن السعودي، غدا الخميس 8 يناير/كانون الثاني 2024، على ملعب المملكة أرينا.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة إلا خمس دقائق مساءً (17:55) بتوقيت السعودية، السابعة إلا خمس دقائق مساءً (18:55) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الحزم

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي عبر قنوات "ثمانية" الناقل الحصري لمنافسات الدوري السعودي.

يمكنكم المشاهدة عبر الإنترنت من خلال تطبيق "ثمانية".

كما يمكنكم متابعة التغطية الحية والمباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

ورغم الأفضلية الفنية هناك بعض الأمور التي تؤرق الهلال، من بينها مصير مدافعه الأيمن البرتغالي غواو كانسيلو الذي بات قريبًا من الرحيل، علاوة على انتقادات فنية يلقاها المدرب سيموني إنزاغي، بسبب المستوى الفني غير المقنع للفريق رغم الانتصارات وضعف المنظومة الدفاعية هذا الموسم.

التشكيلة المحتملة للهلال

محمد الربيعي، حمد اليامي، أكتشيشيك، حسان تمبكتي، ثيو هيرنانديز، محمد كنو، روبن نيفيش، سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم، داروين نونيز