تعاطف واسع مع "المشجع التمثال" بعد إقصاء الكونغو الديمقراطية من كأس أفريقيا

لم تكن وقفته ثابتا كالتمثال لمدة 90 دقيقة كل مباراة، وقفة عابرة في كأس أمم أفريقيا 2025، بل خطف المشجع الكونغولي الشهير بـ"لومومبا"، الأنظار بحضوره اللافت في كل مباريات منتخب بلاده الكونغو الديمقراطية خلال البطولة الجارية حاليا.

وحظي "المشجع التمثال" بتعاطف واسع عبر المنصات العربية والأجنبية، بسبب ثباته طوال 90 دقيقة كل مباراة وزادت أمس لـ120 دقيقة خلال مواجهة الجزائر في الدور ثمن النهائي بكان 2025، لكن تلك الوقفة انقطعت بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية بخسارة الكونغو 1-صفر في الأشواط الإضافية، ليظهر المشجع مشاعره بالبكاء وانهياره من الحزن على خروج بلاده من البطولة الأفريقية.

واشتهر المشجع الكونغولي بوقوفه طيلة أطوار المباراة على شكل تمثال، مستغلا الشبه بينه وبين زعيم التحرر الوطني في بلاده باتريس لومومبا.

وعلق صانع المحتوى الرياضي بلال حداد على فيديو وقفة المشجع الشهيرة: "شهير الكونغو مات واقفا بسبب الجزائر"، فيما كتب حساب رياضي عالمي: "قد تكون جمهورية الكونغو الديمقراطية خرجت من بطولة كأس الأمم الأفريقية، لكن تحية خاصة لميشيل نكوكا مبولادينغا، المشجع الذي ظل ثابتا كتمثال طوال جميع مبارياتهم".

ونشر الناشط عادل كريم صورة للمشجع من المدرجات عبر حسابه على منصة إكس، وكتب عليها باللغتين العربية والإنجليزية: "شكرا لأنك جعلت العالم أجمع يعرف قصة بطل حقيقي، تحيا أفريقيا".

وتفاعل حساب آخر معلقا على صور المشجع الشهيرة خلال كأس أمم أفريقيا: "لو كانت هناك جائزة لأفضل مشجّع في هذه الدورة، فبالتأكيد يستحقها هذا الرجل ذو الرسالة العظيمة".