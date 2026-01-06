يوفنتوس يطلب مبادلة غريبة للمهاجمين مع أتلتيكو مدريد

تشهد سوق الانتقالات الشتوية تحركات لافتة، إذ أفادت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية بأن نادي يوفنتوس وضع أحد مهاجمي أتلتيكو مدريد ضمن أولوياته لتعزيز خطه الهجومي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فإن النادي الإيطالي يبدي اهتمامًا بضم المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث، في إطار صفقة تبادلية معقدة قد تشمل المهاجم الكندي جوناثان ديفيد، الذي انضم إلى يوفنتوس مع بداية الموسم الحالي.

ويأتي اهتمام يوفنتوس بسورلوث في ظل سعيه لتدعيم هجومه، بعد عدم تقديم بعض الصفقات المنتظرة، مثل أوبيندا وجوناثان ديفيد، للمستوى المأمول، حيث ترى إدارة "السيدة العجوز" في المهاجم النرويجي خيارًا مناسبًا للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

ورغم أن فكرة التبادل لا تزال في مراحلها الأولى، فإن يوفنتوس يعتبرها قابلة للتنفيذ، وينتظر موقف أتليتيكو مدريد من أجل فتح باب المفاوضات رسميا. غير أن مصادر إسبانية تستبعد إتمام الصفقة، مؤكدة أن النادي المدريدي لا يبدي أي رغبة في التفريط بخدمات سورلوث.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "توتوسبورت" أن إدارة يوفنتوس تسعى لتحقيق هدفين متوازيين، أولهما تأمين بديل للمهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، الذي لا يُتوقع عودته من الإصابة قبل نهاية فبراير/شباط، إضافة إلى احتمالية رحيله في الصيف المقبل، وثانيهما التعاقد مع لاعب يتمتع بالمرونة والسرعة لدعم كينان يلدز أو اللعب إلى جانب مهاجم آخر ضمن خطة 3-5-2.

ويواصل سورلوث، الذي لفت الأنظار مؤخرا بأرقامه التهديفية اللافتة، جذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، في وقت يتمسك فيه أتلتيكو مدريد بعناصره الأساسية مع اشتداد المنافسة محليًا وقاريًا.

وانتقل المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث إلى أتلتيكو مدريد صيف 2024 قادمًا من فياريال الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها نحو 32 مليون يورو، بعقد يمتد لأربعة أعوام. وبعد أسابيع قليلة، وتحديدًا في 19 أغسطس/آب، سجّل سورلوث هدفه الأول بقميص أتلتيكو مدريد خلال ظهوره الأول، في مباراة انتهت بالتعادل 2-2 خارج الديار أمام ناديه السابق فياريال.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، أحرز سورلوث هدفًا حاسمًا في الوقت بدل الضائع، قاد به فريقه للفوز 2-1 على برشلونة، ليمنح أتلتيكو أول انتصار له خارج أرضه على النادي الكتالوني منذ فبراير/شباط 2006.

كما أصبح سورلوث أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجّل ثلاثية قبل الدقيقة 12، بعدما سجّل أربعة أهداف في الشوط الأول أمام فريقه السابق ريال سوسيداد مايو/أذار 2025 الماضي.

وأنهى المهاجم النرويجي موسمه الأول مع أتلتيكو مدريد بتسجيل 20 هدفًا في الدوري الإسباني، متصدرًا قائمة هدافي فريقه في المسابقة.