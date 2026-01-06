هل تستضيف قطر السوبر الإسباني في 2027؟

كشفت تقارير إعلامية عن احتمالية انتقال استضافة بطولة كأس السوبر الإسباني من المملكة العربية السعودية إلى قطر بشكل مؤقت خلال العام المقبل 2027.

وتأتي هذه الخطوة بسبب تعارض المواعيد مع بطولة كأس آسيا 2027 في السعودية، حيث من المتوقع أن تستضيف قطر نسخة واحدة من البطولة، بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى ان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أحرز تقدما ملحوظا في المفاوضات بشأن كأس السوبر، تضمن تمديد العقد الحالي مع السعودية لعام إضافي حتى 2030، مع مخطط يقضي بانتقال الاستضافة إلى قطر لمدة 4 سنوات تالية تبدأ من 2031 وحتى 2034.

وفي خطوة تؤكد الالتزام بنجاح هذا النظام الذي يضم 4 أندية، وجه الاتحاد الإسباني الدعوة لـ82 ناديا إسبانيا من مختلف الفئات لحضور منافسات النسخة الحالية، مما يعزز من قيمة البطولة التي أثبتت نجاحا كبيرا منذ تعديل نظامها، والتي قد تشهد الدوحة نسختها الاستثنائية العام القادم.