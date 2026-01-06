هل مصر مرشحة للفوز بكأس أمم أفريقيا؟ جواب صادم من صلاح 

أجاب قائد منتحب مصر محمد صلاح إجابة صادمة عن سؤال بخصوص وضع منتخب بلاده بين المرشحين للفوز بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، إذ استبعد "الفراعنة" من التتويج وقدم الأسباب.

وقال هداف ليفربول الإنجليزي إن كل اللاعبين يقدمون أقصى ما لديهم من أجل الذهاب بعيدا في البطولة ⁠القارية المقامة حاليا في المغرب.

وسجل صلاح نجم ليفربول الهدف ​الثالث ليضمن فوز مصر 3-1 على بنين ‍بعد الأشواط الإضافية اليوم الاثنين لتبلغ دور الثمانية، سعيا لتحقيق اللقب للمرة الأولى منذ عام 2010.

صلاح يستبعد تتويج مصر

وبسؤاله عن عدم وضع اسم ‍مصر، الفائزة ⁠باللقب 7 مرات وهو رقم قياسي، بين المرشحين للفوز باللقب، أجاب قائلا "لا أعتقد أننا المرشحون للفوز على الإطلاق".

وأضاف صلاح "لدينا لاعبون شباب، ومعظمنا يلعب في الدوري المصري. لكننا نقاتل من أجل بلدنا، وسنرى إلى أين سنصل. كل لاعب يقدم أفضل ​ما لديه، ويمكنك رؤية ذلك اليوم".

ورفع صلاح ‌رصيده في كأس الأمم إلى 10 أهداف في 22 مباراة، ليصبح على بعد هدفين من معادلة رقم حسن الشاذلي (12 هدفا) أفضل هداف ‌لمصر في كأس الأمم، ويتبقى له تسجيل هدف واحد لمعادلة رقم مدربه ‌حسام حسن الذي سجل 11 مرة ⁠في البطولة القارية.

وقال صلاح إنه لا توجد مباراة سهلة في كأس الأمم، مؤكدا أن تفوق مصر في الجانب البدني ساعدها على تخطي ‌عقبة منتخب بنين.

وأضاف "كنت مع اللاعبين أمس، وأخبرتهم أنه لا توجد فرق تخسر بـ4 أو 5 أهداف. (بنين) ‍لديها فريق جيد ومدرب جيد، وأنا سعيد لأننا نجحنا في تحقيق الفوز في النهاية".