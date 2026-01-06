شاهد.. نيجيريا تهزم موزمبيق برباعية وتتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

لحق منتخب نيجيريا بركب المتأهلين لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعد فوز كبير على موزمبيق برباعية نظيفة ضمن منافسات دور الـ16، مساء الاثنين.

وأنهى منتخب نيجيريا الشوط الأول متفوقا بهدفين سجلهما آديمولا لوكمان وفيكتور أوسيمين في الدقيقتين 20 و25 من المباراة المقامة في مدينة "فاس".

وفي الشوط الثاني، سجل أوسيمين الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 47، واختتم آكور آدامز الرباعية في الدقيقة 75.

وبذلك يتأهل المنتخب النيجيري، وصيف النسخة الماضية لدور الثمانية منتظرا الفائز من مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية، التي ستقام غدا الثلاثاء في العاصمة الرباط.

وكان منتخب نيجيريا تأهل لدور الـ16 بعدما اعتلى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة بـ3 انتصارات أمام تونس وتنزانيا وأوغندا.

أما منتخب موزمبيق، فقد تجاوز دور المجموعات لأول مرة في تاريخه بعد انتزاعه إحدى بطاقات أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، بعدما جمع 3 نقاط في المجموعة السادسة بفوز مفاجئ أمام الغابون مقابل خسارتين أمام كوت ديفوار حامل اللقب والكاميرون.

ولم يمنح "النسور" الفرصة لموزمبيق لالتقاط الأنفاس، بل هز أوسمين الشباك بعد أقل من دقيقتين، لكن تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" بإلغاء الهدف بداعي التسلل.

وبعدها تعرض هيرناني سيلوني حارس موزمبيق لوابل من المحاولات النيجيرية أمام أليكس آيوبي وسيمي أغايي ولوكمان وأوسيمين، ولكنه صمد مع زملائه لمدة 20 دقيقة فقط حتى سجل لوكمان الهدف الأول مستفيدا من عرضية زميله آكور آدامز من الجهة اليمنى.

وبعد 5 دقائق، اخترق آدامز هذه المرة من الجهة اليسرى ولعب كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء، قابلها أوسيمين بتسديدة مباشرة في الشباك ليمنح منتخب نيجيريا الهدف الثاني.

ولم تكتف نيجيريا بذلك، بل واصلت تهديد مرمى موزمبيق بمحاولات أخرى لويلفريد نديدي وآيوبي وأوسمين وآكور آدامز، لكن انتهى الشوط الأول بهدفين فقط.

وتواصل المد الهجومي لنيجيريا في انطلاقة الشوط الثاني، حيث سجل أوسيمين الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده بعد مرور أقل من دقيقتين مستفيدا من تمريرة زميله لوكمان.

وأضاع برايت صامويل فرصتين وأهدر آكور آدامز محاولة جديدة لتسجيل هدف رابع لنيجيريا في أول ربع ساعة، بينما تصدى حارس موزمبيق لمحاولة جديدة أمام آكور آدامز في الدقيقة 66.

وترجم آكور آدامز تألقه في المباراة بتسجيل هدف رابع في الدقيقة 75 عندما توغل داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، وسدد كرة قوية في الشباك، بعدها سدد لوكمان كرة بجوار القائم لتضيع فرصة الهدف الخامس.

كما سدد رافاييل أونيديكا كرة فوق العارضة بالدقيقة 88، وأنقذ حارس موزمبيق آخر المحاولات بالتصدي لكرة موزيس سايمون في الدقيقة 92، بينما لم يسدد لاعبو موزمبيق كرة واحدة على مرمى ستانلي نوابيلي، حارس نيجيريا، طوال شوطي اللقاء الذي كان من طرف واحد.