ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد بنصف نهائي السوبر الإسباني.. الموعد والقنوات الناقلة

تستضيف السعودية مجددا كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، حيث ستتنافس فرق برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو للحصول على اللقب، وسيستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية المباريات الثلاث للبطولة.

وسيكون ريال مدريد على موعد مع مباراة ديربي مدريد أمام فريق أتلتيكو بعد غد الخميس في مواجهة يصعب توقع نتيجتها وتحديد المتأهل للمباراة النهائية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 هل تستضيف قطر السوبر الإسباني في 2027؟

هل تستضيف قطر السوبر الإسباني في 2027؟ list 2 of 2 لامين جمال: زيارة المساجد تمنحني شعورا بالسلام والطمأنينة end of list

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني

ستقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني 2026، يوم الخميس 8 يناير/كانون الثاني، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، والذي يتسع لما يصل إلى 62345 مشجعاً.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد الساعة العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً (23:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

ستبث مباريات كأس السوبر الإسباني عبر تطبيق "ثمانية" السعودي الذي يمتلك حقوق البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمكنكم متابعة التغطية الحية والمباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

وسيواجه الفائز في هذه المباراة، برشلونة أوأتلتيك بلباو، يوم الأحد المقبل.

وتمثل هذه المباراة فرصة لتشابي ألونسو، مدرب الريال، للثأر من خسارته أمام أتلتيكو (2-5) في أول مباراة ديربي جمعت بين الفريقين هذا الموسم بالدوري في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتشير التقارير إلى أن الهزيمة في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني قد تؤدي إلى إقالة ألونسو، رغم أن ريال مدريد يدخل هذه المباراة بعد تحقيق 4 انتصارات متتالية في جميع المسابقات.

وكان أفضل هذه الانتصارات قد تحقق مطلع الأسبوع، عندما تمكن الفريق تحت الضغط من اكتساح ريال بيتيس (5-1) في سانتياغو برنابيو، حيث تألق الشاب غونزالو غارسيا بتسجيل 3 أهداف (هاتريك).