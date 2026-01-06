تفاصيل الحوار "المثير" بين صلاح ومراسل مصري في المغرب

دخل محمد صلاح، نجم وقائد منتخب مصر، في مواجهة ودية غير معتادة مع أحد المراسلين المصريين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، وذلك بعد الفوز على بنين في ثمن النهائي.

وساهم صلاح في الفوز الذي حققه المنتخب المصري على نظيره البنيني 3-1، عندما سجل الهدف الثالث في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، ليؤمّن تأهل "الفراعنة" إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وبعد نهاية المباراة، حاول أحد الصحفيين الحصول على تصريح من صلاح خلال مروره من نفق الملعب، لكن الطريقة التي حدث بها ذلك أثارت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

رد صلاح على صحفي قال "اعتبرنا إنجلترا"

وانتشر مقطع فيديو ظهر فيه صلاح وسُمع في خلفيته أحد الصحفيين وهو يخاطب نجم ليفربول باللهجة المصرية "اعتبرنا إعلام إنجليزي، اعتبرنا إنجلترا يا صلاح"، فرّد صلاح بنفس اللهجة "شُفتني بتكلم هناك إمتى؟".

واستمر الحوار بينهما، فقال الصحفي "إنت لسه متكلم وعامل شغل هايل"، فابتسم صلاح وردّ مازحا "شغل هايل؟!".

فواصل الأول "نعم، عملت لقاء قلب الدنيا"، في إشارة منه لتصريحات صلاح التي هاجم فيها إدارة ليفربول ومدربه الهولندي أرني سلوت.

وتجاهل صلاح هذا الطلب واكتفى بالتوقيع لبعض المشجعين، ثم واصل طريقه للخروج مع زملائه من إحدى ممرات الملعب.

ردود فعل متباينة

واختلف المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي على وصف الطريقة التي تعامل بها الصحفي المصري، فالبعض اعتبرها "استفزازية"، فيما عدّها آخرون "مهارة في الصحفي" من أجل الحصول على ما يريد.

وشارك صلاح مع مصر في ثلاث مباريات بالنسخة الحالية من كأس أفريقيا، وغاب عن مواجهة أنغولا في دور المجموعات باعتبارها الثالثة والأخيرة في تلك المرحلة، وحينها كان "الفراعنة" قد ضمنوا التأهل إلى الدور التالي وكذلك صدارة المجموعة الثانية.

وفي مبارياته الثلاث سجل صلاح ثلاثة أهداف في 300 دقيقة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، ويستعد الآن لمواجهة ربع النهائي مع الفائز من مواجهة الليلة بين كوت ديفوار وبوركينا فاسو.