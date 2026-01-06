مباراة قطر ضد الإمارات في كأس آسيا تحت 23 عاما.. الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي منتخبا قطر والإمارات في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم، في مواجهة خليجية مرتقبة تعد بالكثير، في ظل طموحات مشتركة لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة.

ويدخل المنتخب القطري المنافسات مستعيدا ذكريات مشاركته المميزة في نسخة 2018 بالصين، حين حلّ في المركز الثالث، في حين يتطلع منتخب الإمارات إلى تجاوز حاجز ربع النهائي، الذي توقف عنده في نسخ 2013 و2016 و2020.

موعد مباراة قطر والإمارات في كأس آسيا تحت 23 عاما

تقام المباراة غدا الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني 2026، على ملعب التدريب في مجمع الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة السعودية.

وتنطلق المواجهة عند الساعة 19:30 بتوقيت السعودية وقطر، و20:30 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة مباراة قطر والإمارات في كأس آسيا تحت 23 عاما

beIN SPORTS 6

كما يمكنكم متابعة تغطية المباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

مجموعة قوية وتصريحات المدربين

وأوقعت القرعة المنتخبين القطري والإماراتي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي اليابان، حامل لقب البطولة، وسوريا.

وقال مدرب المنتخب القطري البرتغالي فالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، إن التركيز منصب بالكامل على مواجهة المنتخب الإماراتي، مشيرًا إلى أن المباريات الافتتاحية تكون عادة الأصعب، نظرًا للدوافع الكبيرة لدى جميع المنتخبات والرغبة في تحقيق بداية مثالية.

وأضاف: "نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وأثق في قدرتهم على تقديم المستوى المطلوب وتحقيق الأهداف التي وضعناها لهذه البطولة".

من جهته، أكد المدير الفني لمنتخب الإمارات مارسيل برولي أن فريقه يدرك قوة المنتخب القطري، لكنه شدد في الوقت ذاته على ثقته بإمكانات لاعبيه، قائلًا: "نعلم جودة المنافس، لكننا نثق بقدرات ومواهب لاعبينا لتحقيق أفضل نتيجة في المباراة الافتتاحية".

وأضاف: "هذه المباراة مهمة بالنسبة لنا لأنها بداية المشوار، ونسعى للفوز بها من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة القارية".