تطور مفاجئ حول سفر مبابي مع الريال إلى السعودية
أعلن ريال مدريد الإسباني -الثلاثاء- قائمة اللاعبين المستدعين لخوض نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي سيجمعه يوم الخميس ثمانية يناير/ كانون الثاني بأتلتيكو مدريد في مدينة جدة السعودية.
وشهدت القائمة غيابا لافتا للنجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي كان قد غاب أيضا عن المباراة الأخيرة للفريق في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس، بسبب التواء في الركبة.
ولن يسافر مبابي مع بعثة الفريق التي تتجه إلى السعودية عصر اليوم، في انتظار تطور حالته الصحية خلال الساعات المقبلة، والتي ستحسم إمكانية مشاركته إن بلغ ريال مدريد المباراة النهائية، إذا ما تجاوز عقبة فريق دييغو سيميوني، حيث يسعى ريال مدريد لبلوغ النهائي
مبابي أكبر الغائبين عن قائمة الريال
ضمّت قائمة الريال المدافع دين هويسن، الذي غاب بدوره عن لقاء بيتيس بسبب آلام عضلية، لكنه شارك في حصتين تدريبيتين، ليكون خيارًا متاحًا أمام تشابي ألونسو لتعزيز الخط الخلفي أمام هجوم أتلتيكو مدريد وجاءت قائمة اللاعبين المسافرين كالتالي:
- حراس المرمى: كورتوا، لونين، فران غونزاليس.
- الدفاع: كارفاخال، ألابا، ترينت، أسينسيو، كاريراس، فران غارسيا، روديغر، ميندي، هويسن، دافيد خيمينيز.
- الوسط: بيلينغهام، كامافينغا، فالفيردي، تشواميني، أردا غولر، سيبايوس، تياغو.
- الهجوم: فينيسيوس، رودريغو، غونزالو، ماستانتونو.