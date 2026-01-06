لامين جمال: زيارة المساجد تمنحني شعورا بالسلام والطمأنينة

قال لامين جمال نجم برشلونة الإسباني إن زيارة المساجد تمنحه الشعور بالسلام والراحة والطمأنينة.

وزار اللاعب الإسباني مؤخرا مسجد الشيخ زايد في مدينة أبوظبي، أثناء قضائه عطلة أعياد الميلاد المتبعة بالدوريات الأوروبية، ونشر مقطع فيديو على قناته الرسمية على "يوتيوب" استعرض فيه بعض الكواليس الخاصة بعطلته الشتوية، من ضمنها زيارته للمسجد.

لامين جمال: زيارة المساجد تمنحني السلام والطمأنينة

وقال لامين "قضيت يوما كاملا هناك، بصراحة المكان يعطيك شعورا بالكثير من السلام. أياً كان دينك إذا ذهبت هناك ستشعر بالطمأنينة".

وأضاف "بالنسبة لنا كمسلمين فإن المسجد مكان يعطينا سلاما أكبر. استمتعت جدا بوجودي هناك، كانت لحظة هادئة في رحلتي مع عائلتي وأصدقائي".

واحتوى الفيديو الذي نشره جمال على يوتيوب لقطات حصرية للعديد من الأحداث التي عاشها خلال إجازته، مثل المباراة الودية التي خاضها مع أطفال على أحد الشواطئ، وكذلك جولة بسيارات "الباغي" بين الكثبان الرملية.

كما عرض الفيديو الكثير من اللقطات لحضور جمال حفل جوائز "غلوب سوكر" وفيه التقى بالعديد من الشخصيات الرياضية البارزة على مستوى العالم.

والتقى جمال بالنجم الإسباني المعتزل أندريس إنييستا لاعب برشلونة الأسبق، وكذلك اللاعب الإنجليزي السابق ريو فيرديناند، والفرنسي بول بوغبا لاعب موناكو الحالي، والألماني بيرند شوستر المدرب الأسبق لريال مدريد، وجميعهم لم يترددوا في الإشادة بالتطور الكروي للاعب البالغ من العمر 18 عاما.

وحصد لامين جمال 3 جوائز في ذلك الحفل وهي، جائزة أفضل لاعب تحت 23 عاما في الدوري الإسباني، جائزة أفضل مهاجم في العام، إضافة إلى جائزة مارادونا لأكثر لاعب موهوب عن الموسم الماضي.

وعقب انتهاء الحفل تبادل لامين جمال الحديث لبعض الوقت مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" في عالم التنس.

وطلب نوفاك من لامين التقاط صورة مع ابنه ستيفان المعجب كثيرا بنجم برشلونة، إذ قال الصربي لجمال "هل يمكنك التقاط صورة مع ابني؟ إنه يحبك كثيرا".

وعلى الفور رحب لامين بالطلب والتقط صورة معهما كي تبقى ذكرى جميلة لتلك الليلة، على حد تعبير صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية.

وبعد عودته من الإجازة شارك لامين جمال السبت الماضي مع برشلونة في ديربي كتالونيا ضد الجار اللدود إسبانيول ضمن الجولة 18 من الدوري الإسباني، وهي مباراة انتصر فيها البلوغرانا 2-0 وعزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد.

وبعدها سافر لامين مع برشلونة إلى السعودية لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني، وفيه يصطدم الفريق الكتالوني بنظيره أتلتيك بلباو الأربعاء في نصف النهائي الأول، وإن فاز فإنه سينتظر بالنهائي المقرر الأحد المقبل الفائز من نصف النهائي الثاني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.