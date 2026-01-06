هل ينتقل فينيسيوس من ريال مدريد لتشلسي؟

تتواصل التكهنات بشأن مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، في ظل تعثر مفاوضات تمديد عقده الذي يمتد حتى صيف 2027، مما فتح الباب أمام حديث متزايد عن احتمال رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة ذا غارديان البريطانية أن نادي تشيلسي يدرس إمكانية التقدم بعرض رسمي للتعاقد مع فينيسيوس، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة المحتملة قد تصل إلى نحو 160 مليون يورو.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 غارسيا يكشف عن ملهميه في حراسة المرمى

غارسيا يكشف عن ملهميه في حراسة المرمى list 2 of 2 قصص نجاح وإخفاق في تعاقدات برشلونة الشتوية end of list

وبحسب الصحيفة، فإن النادي اللندني يضع الدولي البرازيلي ضمن خياراته لتعزيز خط الهجوم، إذا قرر التحرك بقوة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

في المقابل، لا يزال ريال مدريد متمسكًا بخيار تجديد عقد فينيسيوس، كما يبدو اللاعب منفتحا على الاستمرار، غير أن المفاوضات بين الطرفين لم تشهد أي تقدم ملموس حتى الآن.

وتفيد تقارير مقربة من النادي الملكي بأن الإدارة لا تنوي السماح بوصول اللاعب إلى صيف 2027 من دون تجديد، خشية رحيله مجانًا، مؤكدة أنه إذا استمر الوضع الحالي حتى الصيف المقبل، فقد يُدرج اسم فينيسيوس ضمن قائمة اللاعبين المعروضين في سوق الانتقالات.

ويُعد فينيسيوس أحد الركائز الأساسية في مشروع ريال مدريد الرياضي خلال السنوات الأخيرة، مما يجعل مستقبله محل متابعة واهتمام واسعَين على المستويين الإسباني والأوروبي.