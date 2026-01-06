غارسيا يكشف عن ملهميه في حراسة المرمى

كشف خوان غارسيا، حارس مرمى برشلونة الشاب (24 عاماً)، عن قائمة الحراس الذين أثروا في مسيرته الاحترافية، وذلك خلال فعالية ترويجية لشركة "رينات" المتخصصة في مستلزمات حراسة المرمى.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب الأداء البطولي الذي قدمه غارسيا يوم السبت الماضي أمام فريقه السابق إسبانيول؛ حيث ساهمت تصدياته الحاسمة في فوز "البلاوغرانا" بهدفين نظيفين، مما عزز صدارة الفريق للترتيب برصيد 49 نقطة.

وقال غارسيا "كنت محظوظًا جدًا لأن لدي زملاء، عندما كنت أصغر سنًا، كانوا قد قضوا سنوات طويلة في هذا المجال، مثل تومي نكونو، الذي دربني لسنوات عديدة، ودييغو لوبيز الذي التقيت به، ومؤخرًا باتشيكو، وهنا مع شيزني ومارك تير شتيغن".

وأضاف مع التركيز على مسيرته في إسبانيول وبرشلونة: "هم حراس مرمى قضوا سنوات طويلة على أعلى مستوى، حراس حاولت أن أقتدي بهم، استمعت إليهم كثيرًا وحاولت أن أتعلم منهم، أنا فخور جدًا بالزملاء الذين كانوا معي خلال المسيرة ومن تعلمت منهم".

ويعد غارسيا من أبرز حراس المرمى الشباب في برشلونة، وقد أثبت نفسه بأداء ملفت أمام إسبانيول، مؤكدًا أن التعلم من خبرات زملائه السابقين والحاليين كان جزءًا أساسيًا من تطوره المهني.

بدوره، أشاد مدرب برشلونة هانز فليك بالحارس غارسيا واصفًا إياه بأنه أحد أفضل حراس المرمى في العالم بعد لعبه دورًا بارزًا في المباراة أمام فريقه السابق إسبانيول في قمة كتالونيا، السبت الماضي.

وقال فليك للصحفيين "أول ما أود فعله هو تقديم الشكر لخوان غارسيا. إنه أحد أفضل حراس المرمى في العالم. لقد عانينا، لكننا حصدنا النقاط الثلاث".

وأثنى فليك على رباطة جأش حارس المرمى لا سيما في ظل الاستقبال العدائي الذي تلقاه عند عودته إلى ملعب "آر سي دي إي" حيث تدرج في صفوف الفريق الأول.

وتعرض غارسيا لصيحات استهجان منذ بداية الإحماء إذ رُفعت لافتات ضده في المدرجات تضمنت صورا لفئران وأوراقا نقدية مزيفة تحمل صورته.

وقال فليك إن اللاعب (24 عاما) بدا غير متأثر قبل انطلاق المباراة.

وردا على سؤال بشأن قوة غارسيا الذهنية، قال فليك "رائعة… أعتقد أنه لن ينسى ما عاشه هنا، لأنه لعب لإسبانيول ومنحه الفرصة. والآن يلعب معنا، وكان أحد أسباب الفوز".