شاهد "هاتريك" السوري خريبين في الدوري الإماراتي

سجل النجم السوري عمر خريبين 3 أهداف (هاتريك) ليقود فريقه الوحدة للفوز على بني ياس بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإماراتي لكرة القدم، الثلاثاء.

وأحرز خريبين الأهداف الثلاثة في الدقائق 12 و18 و45+4.

ورفع المهاجم المخضرم البالغ من العمر 32 عاما رصيده إلى 9 أهداف في 11 مباراة بالدوري الإماراتي هذا الموسم.

بهذا الفوز يرفع الوحدة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني أمامه العين في الصدارة بـ27 نقطة، بينما تجمد رصيد بني ياس عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، حقق فريق الشارقة فوزا مفاجئا على مضيفه النصر بنتيجة (4-2).

وكسر الشارقة بهذا الفوز سلسلة من 3 هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر.

أما النصر فتلقى خسارته الأولى في آخر 5 جولات، ليتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز السادس.