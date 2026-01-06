شاهد: استقبال مميز لبرشلونة وبلباو في السعودية

حظي لاعبو ناديي برشلونة وأتلتيك بلباو باستقبال مميز بعد وصولهم إلى مقر إقامتهم في مدينة جدة غربي السعودية، استعدادا لمواجهتهما غدا الثلاثاء في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

ووصل الفريقان إلى جدة -أمس الاثنين- في مشاهد وثقتها الحسابات الرسمية للناديين عبر المنصات، حيث استقبل اللاعبين بالورود والبخور والقهوة والتمور، كنوع من الضيافة العربية الشهيرة في السعودية.

ومن المقرر أن يصل مساء اليوم الثلاثاء باقي رباعي كأس السوبر الإسباني، وهما ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، قبيل مواجهتهما المرتقبة بعد غد الخميس في الدور نصف النهائي.