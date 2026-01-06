سوريا ضد اليابان في كأس آسيا تحت 23 عاما.. الموعد والقنوات الناقلة

يستهل منتخب سوريا تحت 23 عاما مشواره في كأس آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم بمواجهة قوية أمام نظيره الياباني، حامل لقب النسخة الأخيرة (قطر 2024)، في مباراة مرتقبة ضمن دور المجموعات.

وأوقعت قرعة البطولة نسور قاسيون في المجموعة الثانية إلى جانب منتخب اليابان، صاحب التصنيف الآسيوي الثاني، إضافة إلى منتخبي قطر والإمارات. وتبدو مهمة المنتخب السوري صعبة في مستهل مشاركته أمام "الحواسيب اليابانية"، غير أن طموح تحقيق نتيجة إيجابية مع انطلاق البطولة يظل حاضرا لدى شباب سوريا.

موعد مباراة سوريا ضد اليابان في كأس آسيا تحت 23 عاما

تقام مباراة سوريا واليابان تحت 23 عاما يوم الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني 2026، على الملعب الرديف في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة السعودية.

وتنطلق المباراة عند الساعة 14:30 بتوقيت السعودية وقطر وسوريا، و12:30 بتوقيت المغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا ضد اليابان

تنقل قنوات beIN Sports منافسات كأس آسيا تحت 23 عاما حصريًا، حيث ستُبث المباراة عبر قناة:

beIN SPORTS 6

كما يوفّر موقع الجزيرة نت تغطية حية للمباراة لحظة بلحظة.

تحضيرات سورية وطموح العبور من دور المجموعات

أنهى المنتخب السوري تحت 23 عاما معسكرا تدريبيا مغلقا في قطر، ضمن استعداداته للمشاركة في البطولة القارية المقامة في السعودية. وخاض خلال المعسكر مباراتين وديتين، خسر الأولى أمام كوريا الجنوبية بنتيجة (1-0)، قبل أن يفوز في الثانية على منتخب فيتنام (2-1).

وأعرب مدرب المنتخب السوري جهاد حسين عن تفاؤله بمستوى لاعبيه، مشيرا إلى أن مواجهة كوريا الجنوبية شكّلت "اختبارا فنيا مهما قبل الاستحقاق الآسيوي"، مؤكدا أن اللعب أمام منتخبات قوية يسهم في رفع الجاهزية الفنية والبدنية.

كما أبدى حسين رضاه عن أجواء معسكر الدوحة والمردود الفني للاعبين.

ويضم المنتخب السوري مجموعة من الأسماء الشابة، بعضها ينشط في الدوريات الأوروبية، مثل آلان عبدي لاعب رودا الهولندي وهوزان عثمان مع باراديسو السويسري، إلى جانب عناصر بارزة في الدوريات العربية، مما عزز آمال الشارع الرياضي السوري في تحقيق مشاركة إيجابية والذهاب بعيدًا في البطولة الآسيوية.