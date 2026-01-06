حسام حسن: لقطة الفيديو بريئة وهذه رسالتي لجماهير المغرب

نفى حسام حسن، مدرب منتخب مصر، إهانة الجماهير المغربية خلال الفوز 3-1 على بنين في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا بعد التمديد لوقت إضافي، مشيرا إلى أن الفيديو المتداول على الإنترنت قد أسيء تفسيره.

وثارت ضجة بسبب هذا الفيديو أثناء احتفال حسام حسن بتسجيل محمد صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر.

ورصدت الكاميرات حسن وهو يقوم بإشارات بيديه تجاه الجماهير في المدرجات، ليتكهن رواد التواصل الاجتماعي بأنه كان يهاجم الجماهير المغربية التي كانت تشجع بنين أثناء المباراة.

وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا خاصة بين الجماهير المغربية التي شجعت المنتخب المصري كثيرا طوال مشواره في البطولة.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "أشكر الجماهير المصرية والمغربية التي ساندتنا طوال المباراة".

واستدرك مدرب منتخب مصر "لكن الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد أسيء فهمه، لأنه كيف أهاجم الجماهير المغربية بعد

مساندتها القوية لنا في أكادير؟ الجمهور المغربي كان رائعا معنا".

وشدد حسام حسن على أن احتفاله لم يكن موجها ضد أحد، مشددا على احترامه الشديد للجماهير المغربية ودورها في تشجيع منتخب مصر منذ مرحلة المجموعات.

وينتظر منتخب مصر في دور الثمانية مواجهة الفائز من مباراة كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو.