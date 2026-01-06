رئيس الكاف وجها لوجه مع "تمثال المدرجات"

التقط رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، صورة تذكارية مع المشجع التمثال الذي اشتهر بحضوره كل مباريات الكونغو الديمقراطية، في كأس أمم أفريقيا 2025، حيث حضر الأخير اليوم الثلاثاء إلى ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، لدعم منتخب بلاده في مواجهة الجزائر بدور ثمن النهائي الجارية حاليا.

واشتهر المشجع الكونغولي بوقوفه طيلة أطوار المباراة على شكل تمثال، مستغلا الشبه بينه وبين زعيم التحرر الوطني في بلاده باتريس لومومبا.

ونشر حساب "كاف" عبر موقع إنستغرام، الثلاثاء، مقطع فيديو يجمع موتسيبي بالمشجع التمثال، معلقا عليه: "لحظة مميزة مع أحد رموز المدرجات بين رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ولومومبا".

وأظهرت مشاهد أخرى شاركها ناشطون وصفحات رياضية عبر المنصات، تواجد المشجع شبيه تمثال لومومبا، في المدرجات ووقوفه ثابتا خلال تشجيع الجماهير للمنتخب الكونغولي.

وحسم المنتخب الجزائري النتيجة في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني بنتيجة 1-0 بهدف من المهاجم عادل بولبينة.