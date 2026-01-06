"هاتوا المغرب".. جماهير الكاميرون تستفز "أسود الأطلس" قبل مواجهة كأس أفريقيا

عبّرت جماهير الكاميرون عن ثقتها الكبيرة في قدرة منتخب بلادها على تجاوز عقبة المغرب قبل مباراتهما المرتقبة في كأس الأمم الأفريقية 2025.

وضرب منتخب "الأسود غير المروّضة" موعدا ناريا مع المغرب البلد المضيف، في الدور ربع النهائي من المسابقة، بعد فوزه في ثمن النهائي على جنوب أفريقيا 2-1.

جماهير الكاميرون تستفز "أسود الأطلس"

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من جماهير الكاميرون وهي تحتفل بانتصار منتخبها على جنوب أفريقيا، وفي الوقت نفسه توّعدت هذه الجماهير منتخب المغرب بالفوز عليه في المباراة المقررة يوم الجمعة المقبل.

وهتفت الجماهير الكاميرونية بشكل جماعي "هاتوا المغرب، هاتوا المغرب" وكررتها أكثر من مرة وسط أجواء احتفالية.

وبدا أحد المشجعين واثقا للغاية من إمكانية الفوز على "أسود الأطلس" إذ قال "المغرب فريق قوي لكننا نعرف من نحن. فريقنا فاز بالبطولة 5 مرات من قبل وأثبتنا أننا نستطيع هزيمة أي فريق".

وتُعد المباراة المقبلة بين المنتخبين هي الرابعة في تاريخ مواجهاتهما في كأس الأمم الأفريقية، والأولى منذ أكثر من 30 عاما وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وتميل الأفضلية لصالح منتخب الكاميرون الذي فاز في مباراتين في حين احتكما إلى نتيجة التعادل في الثالثة.

نتائج مباريات المغرب والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية:

الكاميرون 1-1 المغرب (دور المجموعات لنسخة 1986).

المغرب 0-1 الكاميرون (نصف نهائي نسخة 1988).

الكاميرون 1-0 المغرب (دور المجموعات لنسخة 1992).

وسبق لمنتخب المغرب التتويج بكأس الأمم الأفريقية مرة واحدة في تاريخه وذلك في نسخة 1976، في حين تُوج الكاميرون بالبطولة 5 مرات أعوام 1984، 1988، 2000، 2002 و2017.