سبب حضور الـFBI قمة الجزائر والكونغو الديمقراطية بكأس أفريقيا

حلّ وفد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) بالمغرب منذ نهاية الأسبوع الماضي، للاطلاع على الإجراءات الأمنية المعتمدة من طرف اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المنتظر أن يولي العملاء الأميركيون، اليوم الثلاثاء، اهتمامًا خاصًا بكيفية إدارة التحضيرات السابقة لمباراة الدور ثمن النهائي التي تجمع بين المنتخب الجزائري ونظيره من جمهورية الكونغو الديمقراطية، في مواجهة تحظى بترقّب كبير داخل الملعب وخارجه.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام مغربية، فإن وفدًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي انتقل إلى المغرب لمعاينة كيفية تسيير المباراة من طرف السلطات المغربية.

مكتب التحقيقات الفدرالي يدقق في استقبال الجماهير

وكان الوفد الأميركي قد وصل إلى المغرب الأحد الماضي، ويقوده كل من دوغلاس أولسون، مدير العمليات ضمن قسم خدمات الاستجابة الميدانية، وكيفن كوفالسكي، نائب مدير مجموعة الاستجابة للطوارئ.

وباشر أعضاء الوفد بالفعل متابعة الإجراءات الأمنية المعتمدة خلال مباراة المغرب وتنزانيا التي انتهت بفوز أسود الأطلس.

وشملت الملاحظات نشر الوحدات الميدانية، ومستويات التفتيش والمراقبة، واستخدام أنظمة مراقبة فيديو عالية الدقة، إضافة إلى الاستعانة بالطائرات المسيّرة، حيث خضعت جميع هذه الجوانب لتدقيق دقيق.

ويتكرر المشهد مجددًا اليوم على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن الجديد بالرباط، الذي يتسع لأكثر من 65 ألف متفرج، لكن بتركيز أكبر هذه المرة على كيفية استقبال وتأطير الجماهير الأجنبية، إلى جانب مستوى التنسيق بين الشرطة المغربية وأجهزة إنفاذ القانون الأجنبية المشاركة في تأمين منافسات البطولة.

ويريد عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والخبرة تحسبا لتنظيم الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا لكأس العالم 2026.