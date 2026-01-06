بالأرقام.. أموريم أسوأ مدرب في تاريخ مانشستر يونايتد بالبريميرليغ

غادر البرتغالي روبن أموريم منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد الإنجليزي من الباب الخلفي، بعد أن كشفت أرقام الفريق في حقبته عن سجل كارثي.

وأعلن مانشستر يونايتد، أمس الاثنين، إقالة أموريم (40 عاما) بعد تصريحاته الصادمة التي أدلى بها يوم الأحد الماضي، ليصبح البرتغالي أسوأ مدرب في تاريخ "الشياطين الحمر" بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، وفق ما أكدت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية.

أموريم أسوأ مدرب في تاريخ مانشستر يونايتد

ومنذ توليه المهمة يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قاد أموريم مانشستر يونايتد في 47 مباراة بالدوري الإنجليزي، فاز معه الفريق في 15 مباراة فقط وخسر 19، بينما تعادل في 13 مباراة.

وبلغت نسبة انتصارات الفريق في حقبته التي استمرت 14 شهرا، ما يقرب من 32%، بينما تجاوزت نسبة الهزائم حاجز الـ40%.

وتعد أرقام أموريم أسوأ بشكل ملحوظ حتى من الألماني رالف رانغنيك، الذي تمكّن من الفوز في 10 مباريات من أصل 24، قاد فيها "الشياطين الحمر" بالبريميرليغ بنسبة 41.6%.

أما سلفه الهولندي إريك تن هاغ، فرغم الانتقادات الكثيرة التي تعرّض لها فقد فاز في أكثر من نصف مبارياته الـ85 مع اليونايتد بنسبة انتصارات 51.8%.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ رحيل السير أليكس فيرغسون -المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد- عن مقاعد البدلاء في 2013 لم يقترب أي مدرب بعده من نسبة انتصاراته المذهلة التي بلغت 65.2%.

مورينيو الأفضل بعد حقبة فيرغسون

ويعتبر البرتغالي جوزيه مورينيو هو أنجح مدرب مر على ملعب أولد ترافورد بعد مرحلة فيرغسون الذهبية، إذ قاد البرتغالي مانشستر يونايتد للفوز في 50 مباراة من أصل 93 في الدوري الإنجليزي بنسبة 53.8%.

إحصائيات مدربي مانشستر يونايتد في البريميرليغ منذ رحيل فيرغسون:

البرتغالي جوزيه مورينيو: فاز في 50 من أصل 93 مباراة بنسبة 53.8%.

الهولندي إريك تن هاغ: فاز في 44 من أصل 85 مباراة بنسبة 51.8%.

النرويجي أولي غونار سولشاير: فاز في 56 من أصل 109 مباريات بنسبة 51.4%.

الهولندي لويس فان غال: فاز في 39 من أصل 76 مباراة بنسبة 51.3%.

الأسكتلندي ديفيد مويس: فاز في 17 من أصل 34 مباراة بنسبة 50%.

الألماني رالف رانغنيك: فاز في 10 من أصل 24 مباراة بنسبة 41.6%.

البرتغالي روبن أموريم: فاز في 15 من أصل 47 مباراة بنسبة 31.9%.

واستعرضت الصحيفة بعض الحقائق والأرقام المتعلقة بحقبة أموريم مع مانشستر يونايتد وهي كالتالي:

أموريم هو سابع مدرب لمانشستر يونايتد يُقال منذ اعتزال فيرغسون.

أموريم هو ثالث مدرب بعد حقبة فيرغسون يفشل في الوصول إلى 50 مباراة مع مانشستر يونايتد بالبريميرليغ إلى جانب رانغنيك ومويس.

أموريم هو ثامن مدرب يتولى قيادة "الشياطين الحمر" منذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1992-1993.

6 مدربين فقط يملكون نِسب فوز أقل من أموريم في تاريخ اليونايتد بالدوري الإنجليزي على الإطلاق، وهم: ألفريد هوبرت ألبوت، سكوت دنكان، والتر كريكمر، ولف ماكغينيس، هربرت بامليت وجاك روبسون.

تحت قيادة أموريم أصبح مانشستر يونايتد رابع أضعف دفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رحيل أموريم عن اليونايتد

ورحل أموريم عن مانشستر يونايتد والفريق يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الموسم الحالي برصيد 31 نقطة، بفارق 17 نقطة عن أرسنال المتصدر و3 فقط عن ليفربول صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وجاءت إقالة أموريم بعدما أدلى بتصريحات قال فيها إنه يُعامَل كمدرب وليس كمدير فني وهو الدور الذي كان يعتقد أنه جاء لتأديته.

كما وجّه انتقادات غير مباشرة لمدير الكرة جايسون ويلكوكس بعد الفشل في التعاقد مع جناح بورنموث أنطوان سيمينيو، بالإضافة إلى بعض الخلافات التي اندلعت خلف الكواليس مع الإدارة وبعض اللاعبين.