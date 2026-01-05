هوس في عالم الرياضة ببدلة مادورو وناد إسباني سبقه بارتدائها

حظيت البدلة الرياضية التي ظهر فيها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عقب اعتقاله من الجيش الأميركي، بشهرة عالمية وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر مادورو في الصورة التي نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يرتدي بدلة رمادية تحمل علامة شركة نايكي الشهيرة للملابس الرياضية، وذلك أثناء نقله من فنزويلا إلى الولايات المتحدة تحت الحراسة الأميركية.

بدلة مادورو وفريق ريال مايوركا

وذكرت صحيفة ماركا (Marca) الإسبانية أن هذا الطراز من البدلات الرياضية يرتديها فريق ريال مايوركا قبل مبارياته الرسمية بالليغا.

وأوضحت أن الزي باللون الرمادي مع بعض التفاصيل السوداء الذي يرتديه لاعبو مايوركا يتطابق مع تلك التي ارتداها مادورو باستثناء شعار النادي.

وأشارت إلى أن السترة بالتحديد صُنعت من مواد معاد تدويرها وتباع بشكل منفصل بحوالي 100 يورو، بينما يُباع البنطال بسعر 55.99 يورو، ليصبح السعر الإجمالي للزي الكامل 160 يورو تقريبًا.

وأثار هذا التشابه اهتمامًا كبيرًا لدرجة أن تلك البدلة الرياضية نفذت من موقع نايكي الإلكتروني في غضون ساعات قليلة كما أكدت الصحيفة الإسبانية.

هوس في عالم الرياضة ببدلة مادورو

ولم يقتصر الهوس ببدلة مادورو على إسبانيا فقط، إذ حظيت بإقبال شديد في المتاجر في بعض البلدان وسط توقعات بنفاد المخزون المتبقي خلال الأيام القليلة الماضية.

وبعيدًا عن التأثير السياسي لاعتقال مادورو، أبرز الهوس الرياضي بشراء بدلته أنه كيف يمكن لأمر يتعلق بالملابس أن تتحول إلى ظاهرة على الإنترنت، جامعًا بين الرياضة والموضة والأحداث العالمية في قصة ستستمر في جذب الانتباه على حد تعبير الصحيفة ذاتها.

واعتقل مادورو وزوجته سيليا فلوريس فجر السبت الماضي في عملية عسكرية نفذتها القوات الأميركية داخل فنزويلا شهدت خلالها العاصمة كراكاس ومدن أخرى انفجارات تزامنًا مع تحليق منخفض لطائرات حربية.

مادورو صديق مارادونا ويحب ميسي

وعُرف مادورو بحبه الكبير لكرة القدم إذ يُعد من مشجعي فريق برشلونة الإسباني، كما ارتبط بعلاقة صداقة متينة مع أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا.

كما انتقد إدارة برشلونة الحالية برئاسة خوان لابورتا لسماحها برحيل نجمه الأسطوري ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021، مُشيرًا إلى أنه بكى عندما رأى "البرغوث" يبكي في المؤتمر الصحفي الوداعي.