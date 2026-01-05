هل استقر تشلسي أخيرا على "خليفة" ماريسكا؟

التقى ليام روسينيور، مدرب ستراسبورغ الفرنسي لكرة القدم بالمديرين الرياضيين لنادي تشلسي الإنجليزي الاثنين تمهيدا لتعيينه مدربا للفريق اللندني، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وتشير التقارير إلى أن روسينيور (41 عاما) سافر إلى لندن للقاء بول وينستانلي ولورانس ستيوارت، حيث يسعى تشيلسي لتعيين -في أسرع وقت ممكن- خليفة للمدرب الإيطالي إنزو ماريسكا الذي غادر النادي الخميس.

ويُعدّ المدرب السابق لهال سيتي المرشح الأبرز لتولي منصب المدرب الدائم الرابع لتشلسي منذ استحواذ شركة بلوكو، المالكة أيضا لستراسبورغ، عليه في 2022.

وبعد تعادل تشلسي خارج أرضه أمام مانشستر سيتي (1-1) الأحد، صرّح المدرب المؤقت كالوم ماكفارلاين بأنه يتوقع قيادة تدريبات الفريق الأول الاثنين، لكن مهامه لن تتجاوز ذلك.

وارتفعت أسهم المدرب روسينيور، الذي قاد ستراسبورغ لاحتلال المركز السابع في الموسم الماضي، كأبرز المرشحين لتولي تدريب تشيلسي بعد انفصاله عن ماريسكا في رأس السنة.

ولم يكن تشلسي راضيا عن التقارير التي أفادت بأن ماريسكا قد تحدث مع مانشستر سيتي حول إمكانية خلافة الإسباني بيب غوارديولا في نهاية الموسم، وسط تكهنات بأنه حاول استخدام هذا الانتقال المحتمل كورقة ضغط في مفاوضات تمديد عقده.

كما نشب خلاف حول مدى صلاحية ماريسكا في تجاهل نصائح الطاقم الطبي عند إعادة اللاعبين إلى الفريق بعد الإصابة. ورغم ذلك، من المتوقع أن يعمل روسينيور في ظل ظروف مماثلة، حيث تقع مسؤولية العديد من القضايا، مثل استقطاب اللاعبين، إلى حد كبير على عاتق فريق المديرين الرياضيين المكون من 5 أفراد في النادي.

وقد جمع تشلسي تشكيلة كبيرة من اللاعبين الشباب ذوي الخبرة المحدودة على أعلى المستويات، ويبدو أن ماريسكا غير راض عن حجم التغييرات التي طرأت على التشكيلة.

وحقق روسينيور قدرا من النجاح مع فريق شاب مماثل في ستراسبورغ وقاده إلى الأدوار الإقصائية من مسابقة "كونفرنس ليغ".

ويحتل تشلسي المركز الخامس في الدوري برصيد 31 نقطة، متأخرا بفارق 17 نقطة عن أرسنال المتصدر.