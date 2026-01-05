هكذا تفاعل نجوم ريال مدريد مع توهج دياز في كأس أفريقيا

رسخ إبراهيم دياز مكانته كنجم للمنتخب المغربي بعد تألقه اللافت في كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني الجاري.

ولمع نجم ريال مدريد مع "أسود الأطلس" بتسجيله أربعة أهداف حتى الآن ليتصدر قائمة هدافي البطولة الأفريقية ويصبح أول لاعب في تاريخ المغرب يسجل أربعة أهداف في حملة واحدة من "الكان".

حامل القميص رقم 10 سجل هدف الفوز على تنزانيا والتأهل إلى ربع النهائي مما جعله يحظى بموجة من الدعم والتقدير من اللاعبين في المنتخب والمدرب والجماهير المغربية وأيضاً زملائه في ريال مدريد.

لاعبو ريال مدريد يشيدون بإبراهيم دياز

لم يقتصر الاحتفاء بأداء إبراهيم على المغرب فحسب، بل امتد ليشمل أوروبا، حيث سارع العديد من زملائه في ريال مدريد إلى تهنئته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

علق كيليان مبابي على منشور الاحتفال برسالة تحفيزية واضحة: "لا تتوقف". في الوقت نفسه، لخص جود بيلينغهام لحظة المهاجم بكلمة واحدة: "ساحر"، مصحوبة برمز عصا سحرية، في إشارة إلى جودة اللاعب وإبداعه.

كما تفاعل ألفارو كاريراس برموز تعبيرية نارية، مسلطاً الضوء على المستوى الرائع الذي يتمتع به إبراهيم دياز حالياً وانضم إليهم زملاء في المنتخب الوطني مثل أشرف حكيمي، الذي كتب "للمزيد"، مما يعكس طموح المجموعة في البطولة.

وتعلق الجماهير المغربية آمالا كبيرة على دياز ورفاقه أمام الكاميرون يوم الجمعة المقبل في يناير/كانون الثاني في دور الثمانية سعياً لبلوغ الدور نصف النهائي.