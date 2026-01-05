شاهد.. الكاميرون تهزم جنوب أفريقيا وتضرب موعدا ناريا مع المغرب في ربع نهائي كأس الأمم

واصل منتخب الكاميرون حلمه نحو التتويج بلقبه السادس في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعدما تأهل لدور الثمانية في المسابقة، عقب تحقيقه انتصارا ثمينا (2-1) على منتخب جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، في دور الـ16 للبطولة، المقامة حاليا في المغرب.

وبادر منتخب الكاميرون بالتسجيل عن طريق جونيور بابتيست تشاماديو في الدقيقة 34، قبل أن يضيف زميله كريستيان كوفاني الهدف الثاني في الدقيقة 47، غير أن منتخب جنوب أفريقيا، أشعل اللقاء من جديد، عقب تسجيل إيفيدنس ماكغوبا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 88، ليحاول منتخب "الأولاد" خطف هدف التعادل والدفع باللقاء إلى الوقت الإضافي، ولكن دون جدوى.

بتلك النتيجة، ضرب منتخب الكاميرون -الذي توج باللقب 5 مرات، كان آخرها عام 2017- موعدا ناريا مع منتخب المغرب في دور الثمانية، ليعيد إلى الأذهان مباراتهما في الدور قبل النهائي لنسخة المسابقة التي استضافتها المغرب أيضا عام 1988، والتي انتهت بفوز منتخب "الأسود غير المروضة"، الذي شق طريقه نحو التتويج بلقبه الثاني في المسابقة آنذاك.

يذكر أن منتخب الكاميرون تأهل لمرحلة خروج المغلوب في البطولة، بعدما جاء في المركز الثاني بترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، عقب فوزه على الغابون وموزمبيق وتعادله مع كوت ديفوار.

في المقابل، صعد منتخب جنوب أفريقيا إلى دور الـ16 بعدما حل وصيفا للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، إثر فوزه على أنغولا وزيمبابوي وخسارته أمام مصر.