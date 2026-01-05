الأردن ضد فيتنام بكأس آسيا تحت 23 عاما.. الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي المنتخب الأردني نظيره الفيتنامي في مستهل مشواره ببطولة كأس أمم آسيا لأقل من 23 عاما، التي تنطلق غدا في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي السعودية وقرغيزستان.

ويريد المنتخب الأردني تحقيق الفوز في المباراة الأولى كي يتمكن من اللعب بأريحية في المباريات التالية.

وشدد عمر النجحي، المدير الفني للمنتخب الأردني، على أهمية تحقيق بداية إيجابية في البطولة، قائلا: "شاهدنا منتخب فيتنام وقمنا بتحليلهم جيدا، وهم فريق جيد، وقد تطور أخيرا في الأشهر الأخيرة، حيث فازوا بلقب دورة ألعاب جنوب شرق آسيا، ولديهم لاعبون سريعون، وهناك لاعبون جيدون للغاية في الفريق، ويجب أن نعمل على إيقاف خطورتهم".

موعد مباراة الأردن ضد فيتنام في بطولة كأس أمم آسيا لأقل من 23 سنة

تقام مباراة الأردن ضد فيتنام غدا الثلاثاء، السادس من يناير/كانون الثاني 2026، على الملعب الرديف في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

تنطلق صافرة مباراة الأردن وفيتنام عند الساعة 01:30 ظهرا بتوقيت القاهرة 02:30 عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد فيتنام

تذاع مباراة الأردن ضد فيتنام عبر قناة beIN Sports 6 HD الناقل الحصري لمباريات كأس آسيا لأقل من 23 عاما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تمكن متابعة التغطية الحية والمباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.