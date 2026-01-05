إصابة مقلقة تنقل محمد حمدي إلى المستشفى

تعرض اللاعب المصري محمد حمدي إلى إصابة قوية في مباراة مصر وبنين في الدور ثمن النهائي بكأس أمم أفريقيا، أدت إلى خروجه على نقالة من أرضية ملعب أدرار في أكادير، ومن ثم نقله في سيارة إسعاف إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة.

وجاءت الإصابة للاعب حمدي في نهاية الشوط الأول ليغادر الملعب باكيا لعدم إمكانه إكمال المباراة، فيما كشف طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا في تصريحات صحفية، أن إصابة حمدي هي التواء في الركبة وتوجه اللاعب لإجراء أشعة في الوقت الحالي.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها منصات رياضية مصرية ومغربية، لحظة خروج اللاعب ونقله عبر سيارة الإسعاف، حيث لم يستطع السير على قدميه جراء الإصابة القوية التي تعرض لها بعد التحام مع أحد لاعبي بنين.

وعلى المستوى الفني، نجح المنتخب المصري في حسم التأهل على حساب بنين والصعود إلى الدور الربع النهائي بنتيجة 3-1، وتقدم المنتخب المصري عبر مروان عطية في الدقيقة 69 وعادل بنين النتيجة عبر جودال دوسو في الدقيقة 83، ولجأ المنتخبان إلى الأوقات الإضافية حيث تمكن ياسر إبراهيم من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 97، ونجح النجم محمد صلاح في تسجيل الهدف الثالث في آخر دقيقة من الوقت الإضافي للمقابلة.