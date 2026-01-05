غرائب كأس أفريقيا.. لاعب يعتدي على الحكم وينجو من الطرد

نجا لايل فوستر مهاجم جنوب أفريقيا من الطرد بعد تصرفه المثير للجدل مع مساعد الحكم خلال مباراة بلاده ضد الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وودّع منتخب جنوب أفريقيا البطولة أمس الاثنين بخسارته 1-2 أمام الكاميرون في المباراة التي جرت على ملعب المدينة في الرباط، ضمن الدور ثمن النهائي.

ولم يسيطر فوستر على أعصابه بعدما رفع مساعد الحكم رايته مشيرا إلى وجود خطأ على اللاعب بعد احتكاك خفيف مع أحد مدافعي الكاميرون.

واقتحم فوستر منطقة الجزاء وحاول تسديد الكرة لكن تشي مالون جونيور مدافع الكاميرون سبقه إليها، وأبعدها إلى خارج الصندوق، بعدها تنافس اللاعبان على الكرة فسقط الأخير بداعي تعرضه لدفعة من الأول، ليرفع المساعد رايته ليحتسب حكم الساحة خطأ للكاميرون.

وعلى الفور اتجه فوستر إلى المساعد واقترب منه وصفع يده الممدودة أكثر من مرة، ورغم ذلك اكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء وذلك قبل 8 دقائق من نهاية المباراة، وحينها كانت تشير النتيجة إلى تقدم الكاميرون بهدفين دون رد.

وسجل زميله إيفيدنس ماكغوبا هدف تقليص الفارق (1-2) قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، لكنه لم يكن كافيا لإبقاء جنوب أفريقيا في البطولة.

وشارك فوستر مهاجم بيرنلي الإنجليزي، خلال النسخة الحالية من كأس أفريقيا في أربع مباريات بواقع 343 دقيقة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، ساهم خلالها في أربعة أهداف (سجل اثنين وصنع مثلهما).