كأس الأمم الأفريقية 2025: جدول مباريات ربع النهائي والقنوات الناقلة

يقترب دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب من النهاية ويتم الكشف تباعا عن مباريات الدور ربع النهائي التي ستكون قوية وحماسية.

وضمنت منتخبات المغرب ومالي والسنغال والكاميرون مكانها في ربع النهائي، الذي سيُقام يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني، قبل التطلع إلى نصف النهائي في 14 يناير/كانون الثاني.

وكان منتخب السنغال أول من ضمن تأهله، بعد فوزه على السودان (3-1) بينما تأهل المغرب كأول منتخب عربي بعد فوزه الصعب على تنزانيا 1-صفر.

مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.. المواعيد والقنوات الناقلة

الجمعة 9 يناير/كانون الثاني: السنغال ضد مالي (ملعب طنجة الكبير)، الساعة السادسة مساء 18:00 بتوقيت مصر، والخامسة 17:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر (19:00 بتوقيت السعودية وقطر).

الجمعة 9 يناير/كانون الثاني: المغرب ضد الكاميرون (ملعب مولاي الأمير عبد الله)، الساعة التاسعة مساء 21:00 بتوقيت مصر، الثامنة 20:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر (22:00 بتوقيت السعودية وقطر).

السبت 10 يناير/كانون الثاني: مصر ضد الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو (ملعب أدرار)، الساعة التاسعة مساء 21:00 بتوقيت مصر، الثامنة 20:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر (22:00 بتوقيت السعودية وقطر).

السبت 10 يناير/كانون الثاني: الفائز من مباراة نيجيريا وموزمبيق ضد الفائز من مباراة الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية (ملعب مراكش)، الساعة السادسة مساء 18:00 بتوقيت مصر، والخامسة 17:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر (19:00 بتوقيت السعودية وقطر).

نتائج دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025:

السنغال ضد السودان: 3-1

مالي ضد تونس: 1-1 (3-2 بركلات الترجيح)

المغرب ضد تنزانيا: 1-0

جنوب أفريقيا ضد الكاميرون: 1-2

مصر ضد بنين: 3-1

نيجيريا-موزمبيق:

الجزائر ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية:

كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو:

ستقام مباريات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 الأربعاء 14 يناير/كانون الثاني 2026، أما المباراة النهائية فستقام في 18 يناير/ من الشهر ذاته.