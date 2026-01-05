موجة غضب بعد نشر صورة مهينة لصلاح.. ما القصة؟

اندلعت موجة غضب مصري وعربي على منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة وصفت بأنها "مهينة" نشرتها حسابات تدعى (منتخب بنين لكرة القدم)، للنجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي.

فعشية مباراة منتخب مصر ضد بنين في ثمن نهائي (دور الـ16) كأس الأمم الأفريقية 2025، نشرت هذه الحسابات رسالة تحفيزية لمنتخب تتضمن موعد المواجهة المقررة اليوم ضد مصر.

وأرفقتها بصورة انتشرت بسرعة البرق، ظهرت فيها شخصية قائد منتخب مصر محمد صلاح، ملقى على الأرض وكأنه محطم، بينما يقف أمامه لاعب بنيني يرتدي زيّا تاريخيا ويحمل في يده كرباجا (سوطا) في إشارة تهكمية استفزازية قبل المواجهة المرتقبة.

أثار المنشور فور ظهوره موجة غضب واسعة بين الجماهير المصرية والعربية، التي رأت في تصميم الصورة -الذي يبدو من إنتاج الذكاء الاصطناعي- إهانة واضحة وفجة للنجم الأبرز ليس فقط في مصر بل الوطن العربي.

ورد عدد كبير منهم بصور ومقاطع فيديو عكسية تظهر إهانة صلاح للاعب بنين، واكتفى البعض بالتهكم على الصورة مؤكدا أن الرد سيكون في الملعب.

وذكرت تقارير أن الذي نشر الصورة ليس الحساب الرسمي للاتحاد البنيني لكرة القدم، وأن آخر منشور رسمي للاتحاد على حساباته الرسمية كان إعلانا عن وصول بعثة منتخب بنين إلى مقر إقامتها في المغرب استعدادا لمواجهة مصر.