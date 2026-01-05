انطلاقة نارية للمنتخبات العربية في دوري الملوك بالبرازيل

سجلت المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس الملوك للمنتخبات انطلاقة قوية، بعدما حققت جميعها الانتصار في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات، في البطولة المقامة حاليا بمدينة ساو باولو البرازيلية، بمشاركة 20 منتخبا من مختلف دول العالم.

في المجموعة الأولى، قدم المنتخب المغربي عرضا هجوميا قويا، بعدما تغلب على منتخب كولومبيا بنتيجة 5-3، محققا فوزا ثأريا بعد خروجه أمام المنتخب ذاته من دور الثمانية في النسخة الماضية التي أقيمت في إيطاليا.

وبرز المنتخب المغربي كأحد أكثر المنتخبات فاعلية على الصعيد الهجومي، في ظل تألق وليد جعدي الذي سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك"، ليضع اسمه ضمن أبرز نجوم الجولة الأولى.

وفي المجموعة الثالثة، استهل المنتخب الجزائري مشواره بفوز قوي على منتخب بولندا بنتيجة 8-5، في مباراة شهدت مشاركة أسماء كروية عالمية للمرة الأولى في كأس الملوك، حيث قاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي منتخب بلاده، في حين مثل الجزائر المدافع الدولي السابق كارل مجاني.

وجاءت المواجهة على قدر التوقعات، لكن الأفضلية كانت جزائرية بفضل الأداء الهجومي اللافت.

وظهر المنتخب الجزائري بأداء هجومي قوي، حيث سجّل اللاعب حارث المتقي 4 أهداف، من بينها الهدف الأخير في اللقاء، لينال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويشارك المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات بولندا وإيطاليا وفرنسا، برئاسة صانع المحتوى هاشمي.

ويتولى قيادة المنتخب الجزائري قائد "محاربي الصحراء" السابق في المنتخب الوطني، كارل مجاني، الذي سبق له حمل شارة القيادة خلال مونديال 2014 في البرازيل، حين حققت الجزائر أول تأهل لها إلى الدور الثاني في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم لكرة القدم.

أما المنتخب القطري، فحقق فوزا مثيرا على منتخب بيرو بنتيجة 5-4 ضمن المجموعة الرابعة، بفضل تألق يوسف شاكيري الذي أحرز 3 أهداف، إلى جانب بصمة زكريا زروال الذي صنع تمريرتين حاسمتين، في مباراة حبست الأنفاس حتى صافرتها الأخيرة.

وكان منتخب السعودية قد افتتح مشواره يوم السبت بفوز مثير على منتخب المكسيك بنتيجة 4-3 ضمن المجموعة الخامسة، بقيادة المتألق عبد الله العقيل الذي سجل 3 أهداف "هاتريك"، ليضع نفسه مبكرا بين أبرز هدافي البطولة، مؤكدا الطموحات السعودية في المنافسة على الأدوار المتقدمة.

ما دوري الملوك؟

دوري الملوك هو مسابقة كرة قدم سباعية تجمع بين الترفيه والمنافسة، تتميز بقواعد غير تقليدية مثل احتساب بعض الأهداف بهدفين، وإجراء تبديلات غير محدودة، واستخدام بطاقات "الجوكر".

ويصفها مؤسس البطولة، مدافع برشلونة ومانشستر يونايتد السابق جيرارد بيكيه، بأنها "كرة قدم ليست معتادة".

وهذه بعض من قواعد الدوري:

يشارك في البطولة 12 فريقا، يخوض كل منها 11 مباراة تُقام جميعها أيام الأحد وفي ملعب واحد بمدينة برشلونة، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية لتحديد البطل.

يتكون كل فريق من 12 لاعبا، في مزيج من صناع المحتوى ولاعبين سابقين، يتم اختيار 10 منهم عبر قرعة، إلى جانب لاعبين ضيفين يحددهما رئيس النادي.

يدير فرقا في الدوري نجوم كبار مثل إيكر كاسياس وسيرخيو أغويرو.

تُقام المباريات على شوطين بإجمالي 40 دقيقة، وفي حال التعادل يتم اللجوء إلى ركلات ترجيح بنظام المواجهة الفردية بين اللاعب وحارس المرمى.

يذكر أن البطولة على صعيد المنتخبات انطلقت يوم السبت 3 يناير/كانون الثاني الجاري في مدينة ساو باولو البرازيلية، بمشاركة 20 منتخبا وطنيا من مختلف قارات العالم، من بينها 4 منتخبات عربية هي الجزائر والمغرب والسعودية وقطر، في نسخة ثانية تُقام بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة في نسختها الافتتاحية في إيطاليا.