إصابة قاسية تنهي مشوار أوناحي في كأس الأمم الأفريقية

كشف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي سبب إصابة لاعبه عز الدين أوناحي التي ستحرمه من إكمال بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 مع "أسود الأطلس".

وتعرّض أوناحي لإصابة قوية في العضلة الخلفية خلال تدريبات المغرب قبل مواجهة تنزانيا، في نفس الموضع الذي أُصيب به في وقت سابق مع فريقه جيرونا الإسباني.

سبب إصابة أوناحي وغيابه عن منتخب المغرب

وقال الركراكي، في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على تنزانيا، "أُصيب أوناحي في الحصة التدريبية قبل المباراة. إنه يعاني من تمزّق في عضلة الساق ستمنعه من إكمال البطولة للأسف".

وأوضح "بسبب هذه الإصابة سيغيب أوناحي لـ5 أو 6 أسابيع. هي نفس الإصابة التي عانى منها في جيرونا، والآن فُتح الجرح مرة أخرى. إنها صدمة للمجموعة بأكملها. انتصارنا (على تنزانيا) له طعم مرير".

وتابع "صحيح أننا سعداء بالتأهل من أجل الجماهير، لكننا نشعر بالحزن من أجل أوناحي فقد خسرنا لاعبا مهاريا. كان الأمر صعبا علينا وأردنا التأهل من أجله".

وتابع أوناحي مباراة المغرب وتنزانيا التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، من على المدرجات، وقد ظهر مستخدما العكازات.

ويُعد أوناحي عنصرا أساسيا في توازن الفريق وغيابه قد يخل بهذا التوازن في نسخة صعبة ومليئة بالمفاجآت، حيث إن كل مباراة قد تتحول إلى فخ على حد تعبير صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

دياز يهدي هدفه لأوناحي

وكان إبراهيم دياز نجم المغرب في البطولة ولاعب ريال مدريد، قد أهدى الهدف الوحيد الذي سجله في تنزانيا، لزميله أوناحي.

وقال دياز بعد المباراة "نحن عائلة وفريق واحد. نشعر بحزن كبير جدا من أجل أوناحي لأنه كان يلعب معنا بشكل مذهل، أعتقد أيضا أن الفريق يحبه كثيرا".

وأضاف "برأيي أننا سنفتقد أوناحي كثيرا. آمل أن يتعافى سريعا وأن يتمكن من اللعب في نهاية البطولة"، وهو أمل لن يتحقق في نهاية المطاف.

وعند سؤاله إذا كان قد أهدى الهدف لأوناحي، أجاب دياز "نعم، الهدف كان من أجله، وأيضا من أجل والدتي لأن اليوم عيد ميلادها".

بدوره، قدّم رومان سايس قائد منتخب المغرب الذي يغيب بدوره بداعي الإصابة، دعمه لزميله أوناحي وقال "من المهم أن نكون إلى جانبه ونساعده ليبقى معنا حتى النهاية".

وأضاف "الأهم هو أن يبقى هنا ويكون بخير، لقد مر بلحظات صعبة، للأسف. الوضع لم يكن سهلا بالنسبة له لذلك علينا أن نكون إلى جانبه".