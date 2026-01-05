كشف لينارت كارل، لاعب بايرن ميونخ الشاب، عن رغبته في اللعب لريال مدريد الإسباني يوما ما.

وبسبب قدمه اليسرى الساحرة وقامته القصيرة نسبيا، بدأت المقارنات بين كارل والأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي. ورغم صخب هذه المقارنة، فإن كارل حافظ على هدوئه المعهود قائلا في مقابلة مع شبكة سكاي: "يسعدني تشبيهي بميسي، وكثيرون يقولون ذلك، لكنني شخصيا لا أرى وجها للمقارنة، فميسي في القمة تماما، وأمامي طريق طويل للوصول، وهو قدوتي التي أتطلع إليها".

خليفة ميسي: ريال مدريد نادي أحلامي

وقال كارل في تصريحات الأحد: "بالطبع بايرن ميونخ فريق كبير للغاية، إنه حلم أن ألعب هنا، لكنني يوما ما أريد الذهاب إلى ريال مدريد، هذا نادي أحلامي، لكن ذلك بيني وبين نفسي".

وكان كارل (17 عاما) بدأ مسيرته في أكاديمية بايرن ميونخ لكرة القدم لينضم للفريق الأول هذا الموسم وسجل 6 أهداف وصنع هدفين في 22 مشاركة مع الفريق البافاري الذي يمتد عقده معه حتى عام 2028.

وتقدر قيمة اللاعب السوقية بمبلغ 60 مليون يورو (70 مليون دولار)، حسب موقع "ترانسفير ماركت"، كما أنه مرشح للانضمام إلى قائمة المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم المقبلة رغم أنه لم يتلق أي استدعاء بعد.