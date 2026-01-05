حيلة غريبة من بشكتاش التركي لإجبار لاعب على الرحيل

لجأ نادي بشكتاش المنافس في الدوري التركي لكرة القدم إلى حيلة غريبة لإجبار لاعبه البرتغالي رافا سيلفا على الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وانضم سيلفا (32 عاما) إلى بشكتاش في صيف 2023، بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق بنفيكا والذي قضى في صفوفه 8 مواسم.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أراوخو يتجاوز أزمته النفسية ويقود دفاع برشلونة في السوبر الإسباني

أراوخو يتجاوز أزمته النفسية ويقود دفاع برشلونة في السوبر الإسباني list 2 of 2 مانشستر يونايتد يقيل مدربه أموريم end of list

بشكتاش يجبر لاعبه على التدريب فجرا

وكشف اللاعب المعتزل أوكتاي ديريليوغلو الذي سبق له ارتداء قميص بشكتاش في الفترة بين 1993 و1999، عن خطة النادي لإجبار سيلفا على مغادرة النادي.

وقال ديريليوغلو في مقابلة إن الجهاز الفني لبشكتاش والذي يدرك طبيعة الخلاف بين النادي واللاعب، قام بجدولة حصة تدريبية لسيلفا في الساعة الرابعة فجرا.

وأضاف "بالطبع لم يحضر رافا سيلفا عندما رأى ذلك، هل هناك تدريب في الساعة الرابعة فجرا؟ وبما أنه لم يحضر فقد أرسل النادي تفاصيل الحادثة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

بدوره، قدّم سيلفا شكوى إلى فيفا لإثبات أن حياته أصبحت صعبة في النادي، بالتزامن مع خطوة مماثلة من النادي، وهو قرار لم يرضَ عنه الجميع في بشكتاش إذ يفضل البعض حل الأزمة بشكل ودي على اعتبار أن رافا يعد واحدا من أفضل لاعبي الفريق حاليا.

ومنذ وصوله إلى بشكتاش خاض سيلفا 65 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 23 هدفا وصنع 16 أخرى وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، وتوج معه بلقب وحيد هو السوبر التركي.

ويحتل بشكتاش حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 29 نقطة جمعها من 17 مباراة، ويتأخر بفارق 13 نقطة عن المتصدر غلطة سراي.