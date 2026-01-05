برشلونة ضد بلباو بنصف نهائي السوبر الإسباني.. الموعد والقنوات الناقلة

يتواجه فريقا برشلونة وأتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.

يشارك فريق برشلونة في البطولة المصغرة بصفته حامل لقب الدوري والكأس، بينما يشارك بلباو بعد أن احتل المركز الرابع في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في السوبر الإسباني

ستقام مباراة برشلونة وبلباو يوم الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، والذي يتسع لما يصل إلى 62345 مشجعاً.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة برشلونة وبلباو الساعة 22:00 بتوقيت الدوحة والسعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بلباو

سوف تبث مباريات كأس السوبر الإسباني عبر تطبيق "ثمانية" السعودي الذي يمتلك حقوق البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكنكم متابعة التغطية الحية والمباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

ويحتفظ برشلونة بذكريات جميلة في آخر ظهور له في السعودية في يناير/كانون الثاني 2025، عندما حقق فوزًا ساحقًا بنتيجة 5-2 على ريال مدريد ليفوز بكأس السوبر الإسباني.

برشلونة هو الفريق الأكثر فوزاً بكأس السوبر الإسباني برصيد 15 لقباً، بما في ذلك انتصارات في موسمين من المواسم الثلاثة الماضية.

وسيواجه الفائز في هذه المباراة أتلتيكو مدريد أو ريال مدريد في نهائي يوم الأحد.