بالفيديو.. الكرسي هو الحل! أطرف مصافحة في تاريخ التنس

تصرف لاعب التنس الأسترالي دين سويني، بطريقة طريفة بعد نهاية المواجهة التي جمعته باللاعب الأميركي العملاق رايلي أوبيلكا، اليوم الاثنين عندما صعد الأول على كرسي لتحية خصمه رغم الخسارة.

وفي لقطة خطفت الأنظار، نشرها حساب الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس عبر منصة "إكس"، أمسك سويني بكرسي وصعد فوقه ليصافح خصمه الأميركي بسبب طول قامته بعد فوز أوبيلكا بنتيجة 6-3 و7-5، في بطولة برزبين للتنس.

ويعد اللاعب الأسترالي (1.70 مترًا) قصيرا مقارنة بالأميركي 2.11 مترًا.