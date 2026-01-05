المدربون الإيطاليون وتشلسي.. تعددت النجاحات وتشابهت النهايات

انتهت الأمور أسرع مما كان متوقعًا، بين إنزو ماريسكا وتشلسي، مُغلقًا الباب بقوة، لكن انفصاله المضطرب لم يمحُ تقليدًا دام 30 عامًا، بدأه جيانلوكا فيالي، للمدربين الإيطاليين في ستامفورد بريدج.

على مدار السنين الماضية حقق سبعة مدربين إيطاليين النجاحات وقادوا نادي تشلسي إلى منصات التتويج، لكن غالبًا ما كانت نهايتهم سيئة. كان كلاوديو رانييري، الوحيد الذي لم يرفع أي لقب خلال فترة تدريبه للبلوز، لكنه مع ذلك ترك بصمته.

نستعرض تاليا نهاية 7 مدربين إيطاليين مع تشلسي:

7-إنزو ماريسكا

يُعدّ ماريسكا، أحدث المدربين الإيطاليين الذين تولوا تدريب تشلسي، وانتهت علاقته مع البلوز بعد 18 شهرًا فقط.

كان ماريسكا أول مدرب إيطالي في عهد البلوز بعد رحيل مالك النادي رومان أبراموفيتش.

انضمّ إلى النادي في صيف 2024، وقاده إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز كما فاز بدوري المؤتمر الأوروبي قبل أن يضيف كأس العالم للأندية في يوليو/تموز الماضي بعد أن هزم بطل أوروبا باريس سان جيرمان.

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل أعاد ماريسكا النظام إلى النادي في أول موسمين من العهد الجديد، ومنح الفريق هوية مميزة، وساعد جميع اللاعبين الأساسيين على التطور. وجاءت استقالته تتويجًا لفترة من الخلافات مع النادي حول رؤية الفريق وتدخل المالكين في إدارة اللاعبين.

6-ماوريتسيو ساري

كان ساري آخر مدرب إيطالي يشرف على تشلسي خلال حقبة أبراموفيتش خلال موسم 2018-2019، حيث تُوّج فيه بلقب الدوري الأوروبي.

حاول ساري تطبيق أسلوبه الكروي في ستامفورد بريدج، لكن باستثناء التتويج الأوروبي، كان موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز متذبذبًا، ولم تكن علاقته بالنادي إيجابية دائمًا. أقيل مع نهاية الموسم، لينتقل بعدها لتدريب يوفنتوس.

5-أنطونيو كونتي

كان رحيل كونتي مثيرًا للجدل، إذ أُقيل في صيف 2018 بعد أشهر من التوتر. لكن الموسمين اللذين قضاهما مع تشلسي كانا ناجحين، كما هو الحال في التقاليد الإيطالية للبلوز.

فاز كونتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشلسي في أول موسم له، 2016-2017، وأضاف كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم التالي. مع ذلك، لم يُسهم هذا الإنجاز في تهدئة التوترات المستمرة مع الإدارة، خاصةً في سوق الانتقالات ليعلن النادي فسخ عقده في نهاية المطاف.

4-روبرتو دي ماتيو

يُعدّ روبرتو دي ماتيو أحد أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم، حيث تولى تدريب تشلسي خلفًا لأندريه فيلاس-بواس في مارس/آذار 2012، وقاد تشلسي إلى أول لقب له في دوري أبطال أوروبا بعد بضعة أشهر فقط، قبل أن يضيف كأس الاتحاد الإنجليزي إلى رصيده، ويحصل على عقد دائم.

لكن مسيرته لم تدم طويلًا، إذ أُقيل دي ماتيو في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 (وحلّ محله رافا بينيتيز) بعد بداية متواضعة.

3-كارلو أنشيلوتي

تُعلّق صورة أنشيلوتي في قاعة دريك بملعب ستامفورد بريدج، تخليدًا لذكرى مدربي تشلسي الذين فازوا بلقب الدوري مع البلوز.

حقق أنشيلوتي هذا الإنجاز في عام 2010، مع فريق سجّل أكثر من 100هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، مقبل أن يضيف كأس الاتحاد الإنجليزي إلى هذا النجاح ليُحقق ثنائية رائعة.

بدا أن مدرب البرازيلي الحالي المحبوبًا من الفريق والجماهير، سيبقى في ستامفورد بريدج للأبد، لكنه أُقيل في نهاية موسمه الثاني، ببرودٍ على طريقة أبراموفيتش المعهودة.

2-كلاوديو رانييري

تولى السير كلاوديو رانييري تدريب تشيلسي خلفًا لجيانلوكا فيالي في سبتمبر/أيلول 2000، واستمر في منصبه لأربع سنوات، حتى بداية عهد أبراموفيتش الذي أدى إلى تغيير في الطموحات وقرار استبداله بجوزيه مورينيو.

يُعتبر رانييري المدرب الإيطالي الوحيد الذي لم يفز بأي لقب مع تشلسي، لكن فترته تبقى مرحلة مهمة في ستامفورد بريدج، بوصفها مرحلة انتقالية ونمو نحو المجد الذي تلاها.

1-جيانلوكا فيالي

هو أول إيطالي يتولى تدريب تشلسي، في فبراير/شباط 1998 خلفًا لرود خوليت.

وصل فيالي إلى ستامفورد بريدج عام 1996، عندما كان وجود الإيطاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز نادرًا. لكنه سرعان ما أصبح نجمًا محبوبًا، لدرجة أن الملاك قرروا تعيينه مديرًا فنيًا.

فاز فيالي بكأس الكؤوس الأوروبية، وكأس السوبر، وكأس الدوري، لكنه أُقيل في سبتمبر/أيلول 2000 وحل محله كلاوديو رانييري.