السعودية ضد قيرغيزستان بكأس آسيا تحت 23 عاما.. الموعد والقنوات الناقلة

يفتتح المنتخب السعودي تحت 23 عاماً مشواره في كأس آسيا لكرة القدم بمواجهة هامة ومرتقبة ضد نظيره منتخب قيرغيزستان، وسط طموحات كبيرة باستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق اللقب القاري.

وتبرز أهمية مباراة السعودية ضد قيرغيزستان، كونها ضربة البداية للمنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبات الأردن وفيتنام، حيث يسعى الأخضر الأولمبي لحصد النقاط الثلاث الأولى وتوجيه رسالة قوية لباقي المنافسين.

موعد مباراة السعودية ضد قيرغيزستان بكأس آسيا تحت 23 عاما

تقام مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد قيرغيزستان، غدا الثلاثاء 6 يناير/ كانون الثاني 2026، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً (19:00) بتوقيت قطر والسعودية، والساعة السادسة مساءً (18:00) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد قيرغيزستان بكأس آسيا تحت 23 عاما

beIN SPORTS 6

ويطمح المنتخب السعودي بطل كأس الخليج في قطر لتحقيق اللقب القاري للمرة الثانية، بعد أن تُوج به في نسخة 2022.

وظهر منتخب قيرغيزستان في البطولة للمرة الأولى بعد 6 محاولات غير موفقة