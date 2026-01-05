"أوقفوا التدخل" موقف جريء من نجمة تنس أميركية تجاه فنزويلا

أعربت أسطورة تنس السيدات الأميركية مارتينا نافراتيلوفا عن دعمها لفرض عقوبات جنائية على الشركات الأميركية التي تسعى إلى الاستحواذ على النفط الفنزويلي، وذلك في تعليق لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية ما وصفته بالتدخل الأميركي في فنزويلا.

وأشادت نافراتيلوفا بمنشور على منصة "إكس" دعا إلى هذه العقوبات، مكتفية بعبارة "أحب ذلك"، ردا على منشور للصحفية لورين وندسور قالت فيه إن أي شركة نفط أميركية تصادر نفط فنزويلا ينبغي أن تُعاقَب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 لماذا استعان نجم التنس الصربي ديوكوفيتش بالمافيا؟

لماذا استعان نجم التنس الصربي ديوكوفيتش بالمافيا؟ list 2 of 2 إيقاف لاعب تنس فرنسي 20 عاما end of list

وشاركت نافراتيلوفا لاحقا المزيد من الأفكار حول العملية التي أدت إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستدير فنزويلا حتى اكتمال انتقال السلطة.

وقالت في إحدى تدويناتها إن الرئيس ترامب انتهك قوانين أكثر من كل الرؤساء السابقين مجتمعين.