الاتحاد التونسي ينهي حقبة الطرابلسي بعد خيبة كأس أفريقيا
Published On 5/1/2026|
آخر تحديث: 00:09 (توقيت مكة)
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم -الأحد- إنهاء ارتباطه بالمدرب سامي الطرابلسي بعد الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية.
وقال الاتحاد عبر حسابه على (فيسبوك) "قرر المكتب الجامعي إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع كامل الإطار الفني للمنتخب الوطني الأول".
وودعت تونس كأس الأمم بخسارتها في دور الستة عشر بركلات الترجيح 3-2 أمام مالي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وتولى الطرابلسي قيادة المنتخب منذ فبراير/شباط 2025.
وسبق للطرابلسي تدريب منتخب تونس بين يناير/كانون الثاني 2011 وفبراير/ شباط 2013.
وقاد الطرابلسي تونس للتتويج ببطولة أفريقيا للمحليين عام 2011 والمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا في 2012 و2013، قبل أن يرحل عن منصبه في 2013.
المصدر: رويترز