الاتحاد التونسي ينهي حقبة الطرابلسي بعد خيبة كأس أفريقيا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم -الأحد- إنهاء ارتباطه ⁠بالمدرب سامي الطرابلسي بعد ​الخروج المبكر من كأس ‍الأمم الأفريقية.

وقال الاتحاد عبر حسابه على (فيسبوك) "قرر المكتب الجامعي إنهاء العلاقة ‍التعاقدية بالتراضي ⁠مع كامل الإطار الفني للمنتخب الوطني الأول".

وودعت تونس كأس الأمم بخسارتها في دور الستة عشر بركلات الترجيح 3-2 أمام مالي، ​بعد انتهاء الوقتين ‌الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتولى الطرابلسي قيادة المنتخب منذ فبراير/شباط 2025.

وسبق للطرابلسي ‌تدريب منتخب تونس بين يناير/كانون الثاني 2011 وفبراير/ ⁠شباط 2013.

وقاد الطرابلسي تونس للتتويج ببطولة أفريقيا للمحليين عام 2011 والمشاركة في نهائيات ‌كأس أمم أفريقيا في 2012 و2013، قبل أن يرحل عن ‍منصبه في 2013.