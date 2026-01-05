رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025|الجزائر

ضربة موجعة لمنتخب الجزائر قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية

TOPSHOT - Algeria's defender #13 Jaouen Hadjam connects with the head of Sudan's midfielder #8 Abdelrazig Omer during the Africa Cup of Nations (CAN) Group E football match between Algeria and Sudan at Moulay Hassan Stadium in Rabat on December 24, 2025.
مشوار الجزائري حجام في كأس أفريقيا انتهى بسبب الإصابة (الفرنسية)
Published On 5/1/2026
|
آخر تحديث: 19:17 (توقيت مكة)

حفظ

تلقى منتخب الجزائر لكرة القدم ضربة موجعة قبل يوم واحد من مباراته ضد الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب بعد تأكد إصابة أحد لاعبيه وانتهاء مشواره في البطولة.

وأكد مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش انتهاء مشوار اللاعب جوان حجام مع "محاربي الصحراء" في كأس الأمم الأفريقية بسبب الإصابة التي تعرّض لها قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

إصابة حجام قبل مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية "بذلنا قصارى جهدنا لاستعادة خدمات حجام وقررنا في نهاية المطاف السماح له بمغادرة المغرب من أجل تلقي العلاج اللازم مع ناديه".

وأصيب حجام لاعب يونغ بويز السويسري على مستوى الكاحل خلال مشاركته في مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتعرض اللاعب لتدخل عنيف من أحد لاعبي بوركينا فاسو وعاد بعد تلقي العلاج إلى الملعب لكنه لم يتمكن من استكمال اللعب وجرى استبداله بعد فترة وجيزة لشعوره بالألم.

بث مباشر مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية 2025
جوان حجام (يمين) تعرض للإصابة في مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو (الفرنسية)

ويسعى المنتخب الجزائري رغم غياب لاعبه حجام إلى تحقيق الفوز على الكونغو الديمقراطية ومواصلة مشواره في كأس الأمم الأفريقية بعدما خرج بالعلامة الكاملة من دور المجموعات بفوزه في مبارياته الثلاث.

واعترف بيتكوفيتش بقوة المنتخب الكونغولي، مؤكدا أنه يتميز بتنظيم جيد وقوة بدنية لكن لديه نقاط ضعف يتوجب على لاعبيه استغلالها.

وقال في هذا الصدد "لقد تابعنا مبارياتهم وهم معتادون على مواجهة خصوم أقوياء ويبذلون قصارى جهدهم طوال الـ90 دقيقة لكن لديهم نقاط ضعف يمكننا استغلالها وعلينا أن نكون في غاية التركيز والثقة".

وتابع "لدينا مباراة إقصائية علينا الفوز بها كوننا نريد البقاء في هذه البطولة ويجب أن نؤمن بأنفسنا وندخل المباراة بكل ثقة من أجل الفوز والتأهل إلى الدور المقبل".

موعد مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية

وتقام مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية غدا الثلاثاء 6 يناير/كانون الثاني 2026، على ملعب "الأمير مولاي الحسن"، ضمن منافسات دور الـ16 من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025.

إعلان

وتنطلق صافرة مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر (17:00)، السادسة مساءً بتوقيت مصر (18:00) والسابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية (19:00).

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان