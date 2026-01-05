ضربة موجعة لمنتخب الجزائر قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية

تلقى منتخب الجزائر لكرة القدم ضربة موجعة قبل يوم واحد من مباراته ضد الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب بعد تأكد إصابة أحد لاعبيه وانتهاء مشواره في البطولة.

وأكد مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش انتهاء مشوار اللاعب جوان حجام مع "محاربي الصحراء" في كأس الأمم الأفريقية بسبب الإصابة التي تعرّض لها قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية.

إصابة حجام قبل مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية "بذلنا قصارى جهدنا لاستعادة خدمات حجام وقررنا في نهاية المطاف السماح له بمغادرة المغرب من أجل تلقي العلاج اللازم مع ناديه".

وأصيب حجام لاعب يونغ بويز السويسري على مستوى الكاحل خلال مشاركته في مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتعرض اللاعب لتدخل عنيف من أحد لاعبي بوركينا فاسو وعاد بعد تلقي العلاج إلى الملعب لكنه لم يتمكن من استكمال اللعب وجرى استبداله بعد فترة وجيزة لشعوره بالألم.

ويسعى المنتخب الجزائري رغم غياب لاعبه حجام إلى تحقيق الفوز على الكونغو الديمقراطية ومواصلة مشواره في كأس الأمم الأفريقية بعدما خرج بالعلامة الكاملة من دور المجموعات بفوزه في مبارياته الثلاث.

واعترف بيتكوفيتش بقوة المنتخب الكونغولي، مؤكدا أنه يتميز بتنظيم جيد وقوة بدنية لكن لديه نقاط ضعف يتوجب على لاعبيه استغلالها.

وقال في هذا الصدد "لقد تابعنا مبارياتهم وهم معتادون على مواجهة خصوم أقوياء ويبذلون قصارى جهدهم طوال الـ90 دقيقة لكن لديهم نقاط ضعف يمكننا استغلالها وعلينا أن نكون في غاية التركيز والثقة".

وتابع "لدينا مباراة إقصائية علينا الفوز بها كوننا نريد البقاء في هذه البطولة ويجب أن نؤمن بأنفسنا وندخل المباراة بكل ثقة من أجل الفوز والتأهل إلى الدور المقبل".

موعد مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية

وتقام مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية غدا الثلاثاء 6 يناير/كانون الثاني 2026، على ملعب "الأمير مولاي الحسن"، ضمن منافسات دور الـ16 من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025.

إعلان

وتنطلق صافرة مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر (17:00)، السادسة مساءً بتوقيت مصر (18:00) والسابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية (19:00).