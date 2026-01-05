أراوخو يتجاوز أزمته النفسية ويقود دفاع برشلونة في السوبر الإسباني

استعاد برشلونة خدمات مدافعه الأوروغوياني رونالد أراوخو الذي غاب عنه أسابيع عديدة بسبب مشكلات نفسية، على أن يسافر الاثنين مع بعثة الفريق المتوجهة إلى السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم، وفقا لما أعلنه بطل "لا ليغا".

ولن يفتقد برشلونة مع عودة أراوخو سوى لمتوسط ميدانه غافي والمدافع الدولي الدانماركي أندرياس كريستنسن للإصابة.

ولم يشارك الأوروغوياني مع "بلاوغرانا" منذ 25 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما خسر أمام تشلسي الإنجليزي 0-3 خارج الديار في مواجهة تعرّض خلالها للطرد.

ووفقا للصحافة الكتالونية كان أراوخو قد طلب "فترة راحة" حفاظا على صحته النفسية، وذلك بعد تعرضه لانتقادات شديدة إثر حالة الطرد هذه.

وعاود اللاعب التدريبات الأسبوع الماضي لكن المدرب الألماني هانزي فليك لم يدرجه ضمن قائمة الفريق لمواجهة إسبانيول في الديربي الذي حسمه برشلونة 2-0 السبت محافظا بذلك على صدارته.

وسيواجه بطل الدوري نظيره أتلتيك بلباو الأربعاء في نصف النهائي الأول لكأس السوبر على أن يجمع نصف النهائي الآخر بين قطبي العاصمة ريال وأتلتيكو علما أن المباراة النهائية ستقام الأحد.