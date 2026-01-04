رونالدو وميسي يتربعان على عرش إنستغرام

يتنافس كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على لقب الرياضي الأكثر متابعة على إنستغرام أشهر شبكة تواصل اجتماعي، لكن القائمة تضم أيضًا لاعبي كرة سلة من الدوري الأميركي للمحترفين.

ولا تخلو قائمة العشرة الأوائل من المفاجآت، حيث تضم لاعبين كرة قدم، ولاعبين كرة سلة، واسم غير متوقع على منصة إنستغرام.

إليكم الرياضيين العشرة الأكثر متابعة على إنستغرام:

10- باولو ديبالا

يحتل الأرجنتيني المركز الأخير في هذا التصنيف الخاص بفضل 57 مليون متابع. يُكرّس باولو وقته على إنستغرام بشكل أساسي للمنشورات الرياضية والشخصية حيث يمتلك صور عديدة بقميص ناديه روما.

9-ستيف كاري

نجم فريق غولدن ستايت واريورز لكرة السلة الأميركية يفتخر بـ58 مليون متابع. ويعتبر ملك الرميات الثلاثية نشطا للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُشارك باستمرار مقاطع فيديو تُظهر مهاراته.

8-محمد صلاح

النجم المصري حاضر بقوة على إنستغرام ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى دعم مُتابعيه من أبناء وطنه. حيث يحتل مهاجم ليفربول المركز الثامن بـ66 مليون متابع.

ثبّت صلاح صورةً له مع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز لتظهر في أعلى صفحته.

7-كريم بنزيمة

يُساهم متابعون من مختلف الدول في رفع صاحب جائزة الكرة الذهبية لعام 2022 إلى المركز السابع، منهم الفرنسيون، وكذلك الإسبان الذين لا يُمكنهم نسيان إنجازاته مع ريال مدريد، قبل أن ينضم إليهم العرب في السنوات الأخيرة.

ويحتل مهاجم الاتحاد المركز السابع بـ75 مليون متابع. واختار تثبيت صورة في أعلى صفحته الشخصية تظهر جائزة الكرة الذهبية وتعليقٌ يُلخص كل شيء: "كرة الشعب الذهبية".

6-كيليان مبابي

يحقق مبابي أرقامًا مذهلة على إنستغرام بلغت 129 مليون متابع. بعد أن انضم إلى مواطنيه جمهور ريال مدريد العالمي الهائل، مما أدى إلى ارتفاع عدد متابعيه بشكلٍ كبير.

ونجد ثلاثة منشورات مثبتة في أعلى حسابه: فيديو وداعه لباريس سان جيرمان، وصورتان من حفل تقديمه في النادي الملكي.

5-ليبرون جيمس

نجم كرة السلة هو ملكٌ على مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا.

يفتخر ليبرون جيمس بـ158 مليون متابع، ما يجعله في المركز الخامس عالميًا ويبلغ إجمالي صوره على إنستغرام 2830 صورة، وهو عدد هائل يجذب إليه متابعين ليس فقط من عشاق كرة السلة، بل من مستخدمي الإنترنت أيضا حول العالم.

4- نيمار

تجاوز البرازيلي حاجز الـ200 مليون متابع بعد عودته إلى فريق طفولته سانتوس، حيث بات محاطًا بشغف جماهيره البرازيلية.

حصد النجم البرازيلي 231 مليون متابع، ويحرص في نبذته التعريفية على إنستغرام على التأكيد أنه، بالإضافة إلى انتمائه إلى نادي سانتوس الذي ساهم في إنقاذه من الهبوط، لا يزال لاعبًا في منتخب البرازيل.

3-فيرات كوهلي

وُلد بطل الكريكيت عام 1988، وحصد حتى الآن 274 مليون متابع.

ويبدو أن تأثير مواطنيه الهنود على وسائل التواصل الاجتماعي، رفعه على مر السنين إلى مصاف رموز البلاد.

2- ليونيل ميسي

رغم تجاوزه نصف مليار متابع، يحتل النجم الأرجنتيني ميسي المركز الثاني في هذا التصنيف.

لديه ثلاث منشورات مميزة على حسابه: اثنان منها تخص قميص إنتر ميامي، حيث يلعب الآن منذ ثلاثة مواسم. لكن الصورة الأبرز هي صورة من ملعب كامب نو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

1-كريستيانو رونالدو

يُعتبر النجم البرتغالي أسطورة مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تجاوز عدد متابعيه المليار على جميع المنصات، بينما يبلغ عدد متابعيه على إنستغرام 670 مليونًا.

يتمتع رونالدو بحضور إعلامي قوي، ولديه فريق عمل ضخم، ولا يتجاهل جمهوره أبدًا، حيث يشاركهم لحظات من حياته اليومية وإشارات متكررة إلى عالمه الكروي.